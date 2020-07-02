Во сколько начнётся концерт, во сколько – салют? Вечерняя программа мероприятий 3 июля

Новости Беларуси. Старт вечерней программе 3 июля даст долгожданное открытие светомузыкального фонтана на Свислочи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грандиозное водное шоу начнется в 20:00 и продлится три часа.

В 21:00 у стелы «Минск – город-герой» снова будет людно. Здесь начнется гала-концерт с участием звезд белорусской эстрады.

А в 23:00 небо над Минском озарит праздничный фейерверк. Огненное шоу можно будет посмотреть в 8 точках по всему городу: в парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Павлова, Уго Чавеса, на водохранилище Дрозды, площадке у «Чижовка-Арены» и в сквере «Старостинская Слобода».