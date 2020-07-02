Прямой эфир

Во сколько начнётся концерт, во сколько – салют? Вечерняя программа мероприятий 3 июля

02 июля 2020 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Старт вечерней программе 3 июля даст долгожданное открытие светомузыкального фонтана на Свислочи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грандиозное водное шоу начнется в 20:00 и продлится три часа.

Во сколько начнётся концерт, во сколько – салют? Вечерняя программа мероприятий 3 июля-1

В 21:00 у стелы «Минск – город-герой» снова будет людно. Здесь начнется гала-концерт с участием звезд белорусской эстрады.

Во сколько начнётся концерт, во сколько – салют? Вечерняя программа мероприятий 3 июля-4

А в 23:00 небо над Минском озарит праздничный фейерверк. Огненное шоу можно будет посмотреть в 8 точках по всему городу: в парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Павлова, Уго Чавеса, на водохранилище Дрозды, площадке у «Чижовка-Арены» и в сквере «Старостинская Слобода».

# День Независимости # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не успел купить талончик, у кондуктора не было сдачи – теперь это в прошлом. Сервис «Оплати» заработал ещё в трёх городах Беларуси
02 июля 2020 19:42

Не успел купить талончик, у кондуктора не было сдачи – теперь это в прошлом. Сервис «Оплати» заработал ещё в трёх городах Беларуси

Александр Лукашенко: «Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны»
02 июля 2020 19:30

Александр Лукашенко: «Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны»

Президент Беларуси: люди толпами шли к Минску, чтобы попросить хотя бы 10 долларов, чтобы прокормить семью
02 июля 2020 19:23

Президент Беларуси: люди толпами шли к Минску, чтобы попросить хотя бы 10 долларов, чтобы прокормить семью