Ученые фиксируют рост концентрации трифторуксусной кислоты в осадках: чем грозит

Ученые фиксируют увеличение в осадках концентрации трифторуксусной кислоты (ТФУК). Об этом пишет ТАСС.

Это вещество было обнаружено в воде, в растениях, животных и человеческом организме.

За 40 лет ее уровень в растительности Германии увеличился в 5-10 раз, следы ТФУК также были найдены в арктических льдах и грунтовых водах Европы.

Кислота поступает в окружающую среду через утечки и производственные выбросы. ТФУК относится к группе устойчивых химических веществ («вечных химикатов») или ПФАС, которые являются потенциально опасными для здоровья.

В 2024 году германские органы предложили признать ее токсичной, а ряд ученых выступили за запрет всех ПФАС.

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