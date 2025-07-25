Ученые фиксируют рост концентрации трифторуксусной кислоты в осадках: чем грозит

Ученые фиксируют увеличение в осадках концентрации трифторуксусной кислоты (ТФУК). Об этом пишет ТАСС.
Это вещество было обнаружено в воде, в растениях, животных и человеческом организме.
За 40 лет ее уровень в растительности Германии увеличился в 5-10 раз, следы ТФУК также были найдены в арктических льдах и грунтовых водах Европы.
Кислота поступает в окружающую среду через утечки и производственные выбросы. ТФУК относится к группе устойчивых химических веществ («вечных химикатов») или ПФАС, которые являются потенциально опасными для здоровья.
В 2024 году германские органы предложили признать ее токсичной, а ряд ученых выступили за запрет всех ПФАС.
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