Даже откроют свой торговый дом. Смотрите, как бывший директор колледжа обучает односельчан бизнесу

Музей под открытым небом. Не иначе! А ведь казалось бы еще пару лет назад – рядовая деревня Комарово. Сегодня – сельский оазис для воплощения креативных идей в реальную жизнь.

Вот и местные жители, а их 650, теперь не спешат покидать родные края. Благодаря комаровскому бизнес-инкубатору у сельчан есть возможность стать бизнесменом: запустить свой проект и начать зарабатывать. Для старта требуется идея и желание.

Эдуард Войтехович, директор бизнес-инкубатора «Комарово»:

Наша идея – заняться все-таки созданием материально-технической базы, чтобы максимальное количество предприятий разместить у нас на месте. Для того, чтобы использовать их как бизнес-модели. На месте мы можем многое скорректировать, подсказывать, привлекать ресурсы. А когда мы имеем конкретный пример, как это делать, люди, которые приезжают с других регионов, видят свое будущее, и с ними уже гораздо легче работать.

Как заякорить односельчан на малой родине? Свою собственную «эврику» Эдуард Войтехович, который и сам живет в Комарово почти 35 лет, вывел опытным путем. Педагог-бизнесмен долго работал директором в местном колледже, но в 2015 году учреждение закрыли. Тогда предприимчивый Эдуард решил – время действовать и запустил бизнес-инкубатор. В планах –расширение образовательных горизонтов и бывший колледж, который, возможно, скоро снова поменяет вывеску на «открыто». Эдуард Войтехович:

Любой регион, любая местность – основу составляют люди. Особенно молодые, профессиональные. Некоторые говорят: не хватает ресурсов, финансов, но это все вторично. Будем иметь людей заинтересованных, соответственно, будут развиваться территории и будем иметь площадку, куда вкладывать деньги.

Из бизнес альма-матер выпустилось уже 65 человек. Пройдя обучение у преподавателей из разных стран, почти все смогли запустить свои проекты. Так что успешным бизнесменом можно быть и на селе. К слову, к концу лета в Комарово появится своеобразный торговый дом, где все ученики инкубатора смогут реализовывать свою продукцию. Эдуард Войтехович:

Это здание чем уникально? Оно казалось бы ничем, но здесь находятся очень хорошие витражи, которые мы сделали примерно в 1989-90 годах. Это уникальная технология изготовления витража в бетоне, потому что каждый кусок стекла имеет толщину не менее 5 см.

И хруст белорусской булки! Самая знаменитая комаровская достопримечательность – местная пекарня. Она была открыта в здании, где в начале XIX века жили работники графа Старжинского. К слову, новые производства в бизнес-инкубаторе стараются открывать именно в отреставрированных зданиях.

Таким образом спасают исторические достопримечательности от разрушения. Но каким бы старинным здание не казалось внешне, внутри – только современное оборудование. Вероника Сайко, корреспондент:

Тот самый хлеб из комаровской пекарни можно купить в местном магазине. Но за свежей чиабаттой и ватрушками стоит приезжать пораньше – продукцию быстро раскупают. Не только местные жители, но и туристы, а еще дачники со всей округи. К слову, магазин в Комарово – тоже проект бизнес-инкубатора. Здесь же и кафе. Так что теперь гастрономические изыски могут отведать не только местные, но и туристы. Кстати, вскоре на недельку до второго можно будет уехать в Комарово. Здесь появится хостел. Вот-вот он распахнет свои двери для постояльцев.

Эдуард Войтехович:

Это здание, этот сарай, который функционально был приспособлен к этому дому. Здесь жили работники графа, а здесь держали частично свое хозяйство, скотину. Здание пока в таком не очень хорошем состоянии, но будем мы его восстанавливать, реставрировать. Потом мы будем тут размещать прачечную. Вероника Сайко:

От панского поместья до кузницы бизнес-идей. У деревни Комарово интересное прошлое и наверняка большое будущее. Все благодаря тому, что здесь разместился бизнес-инкубатор. Он не только помогает начинающим предпринимателям запустить свои проекты, но и занимается благоустройством населенного пункта.

Местный парк – тоже проект Эдуарда Войтеховича. Только уже некоммерческий. Команда бизнес-инкубатора расчистила здесь дорожки, установила скамейки, фонари, беседки и даже деревянные скульптуры. В планах – восстановить королевский колодец Наполеона Хоминского. Он был выкопан по приказу самого Стефана Батория в XVI веке, когда князь собирался в поход на Полоцк. В общем, скоро на карте Комарово появится еще один туробъект. Эдуард Войтехович:

Это старинный парк, он занесен в каталоги Беларуси, он считается охраняемым парком.