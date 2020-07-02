Где 3 июля в Минске ограничат движение и до скольки будет работать метро

Новости Беларуси. Весь день 3 июля транспорт в Минске будет ходить по измененным маршрутам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А ночью пустят дополнительные составы для того, чтобы все участники праздника могли без труда добраться домой.

С 5:30 до полудня ограничат движение по проспекту Независимости от Ленина до Козлова. А с 17:00 до полуночи закроют участок проспектов Победителей от Мельникайте до Саперов и Машерова от Даумана до Мельникайте.

Схемы объездных маршрутов можно найти на сайте столичного транспорта и связи. На экране указан общественный транспорт, работу которого продлят почти до двух часов ночи.