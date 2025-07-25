Двойные стандарты Евросоюза добрались до системы образования. В Литве разгорелся скандал на фоне призыва главы Государственной языковой инспекции к закрытию польских школ в стране и к полному переходу на литовский язык в образовании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вызвало бурное возмущение Варшавы. Временный поверенный в делах Польши в Литве заявил, что подобное неприемлемо. По его мнению, в Евросоюзе недопустимо неуважение к другим национальностям. А вот аналогичные заявления, звучащие в странах Прибалтики в отношении русскоязычного населения, и, к слову, проявления русофобии в самой Польше, дипломат почему-то никак не комментирует. Очевидно, что в ЕС права национальных меньшинств защищаются выборочно, в зависимости от политической конъюнктуры.