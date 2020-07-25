Печень, Свирко и Гончар. В деревне в Докшицком районе собрали деньги на памятник с именами погибших жителей

Новости Беларуси. Память о героях. В деревне Будиловка Докшицкого района открыли памятник в честь ее жителей, погибших в Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориал содержит 106 имен – партизаны, фронтовики, а также ветераны, которые не дожили до сегодняшнего дня. Интересно, что обелиск возвели на народные деньги.

С гармонью и в народных костюмах. Деревня Будиловка отмечает очередной праздник. Каждое лето сюда приезжают жители деревни, их родственники.

Только в этот раз у сельчан повод особый: в деревне открыли памятник в честь тех, кто участвовал в Великой Отечественной.

Деньги собирали всем миром: в Докшицком районе открыли памятник в честь жителей, погибших в Великой Отечественной

106 имен. Все эти люди так или иначе связаны с Будиловкой. Партизаны, подпольщики, фронтовики, мирные жители. Есть и те, кто воевал на полях Первой мировой. Большинство фамилий – Печень, Свирко и Гончар. Данные о них восстанавливали в архивах.