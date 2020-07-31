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Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители

31 июля 2020 18:10
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Новости Беларуси. Многокилометровые пробки образовались на границе с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В очереди стоят и грузовые, и легковые авто. Причем в обоих направлениях. Например, в пункте пропуска в Дубровенском районе пробка растянулась на несколько километров.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители-1

Госпогранкомитет фиксирует многочисленные обращения. Сотрудники выехали на место. Ситуация напряженная. При этом в нашем погранкомитете заявляют, что белорусская сторона к данным фактам отношения не имеет. Наши пограничники работают в штатном режиме.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители-4

Водители:
Видите, что творится? Не пускают россияне. Скоропортящийся груз – вишня – заморозка у меня на Москву. Уже не успеваю. Все, сейчас будут отстаиваться на границе. Благо, может, за ночь пройду. Но и так уже сколько! Говорят, до самой Орши уже колейка.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители-7

Мы часто здесь проезжаем. Но первый раз увидел такой ажиотаж тут: как грузовики, так и легковушки. Немножко неприятная обстановка. Пробка имеется.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители-10

Очередь большая – около 5 километров. Стояли 3 часа.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители-13

Проверяют паспорта, куда-то отправляют, что-то заполняют. Ну вот.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители-16

На ситуацию уже отреагировал МИД Беларуси. Внешнеполитическое ведомство направило российской стороне ноту с просьбой уточнить ситуацию. Как сообщили в нашем диппредставительстве в России, посольство оперативно провело консультации с руководством погранкомитета по Смоленской области, Министерством иностранных дел и ФСБ Российской Федерации.

Ситуация на границе с Россией: что происходит сейчас, рассказывают водители-19

По полученной информации, российская сторона сегодня действительно усилила контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в рамках выполнения распоряжений штаба по борьбе с коронавирусом.

# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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