«Очень серьёзный скачок вперёд». Как возрождалась белорусская армия после распада СССР и какая техника на вооружении сейчас

О вооружении, армии и защите белорусской границы рассказали в проекте СТВ «Свой путь». В 90-х распался не только Советский Союз, но и Варшавский договор. Белорусский военный округ в те годы – передовой, ударная группировка на западном театре военных действий.

Что делать с четвертьмиллионной армией, не знал никто. Принято беспрецедентное решение – резать по живому. Страну «обезглавили». Так Беларусь выглядит в первые годы независимости – кладбище танков, свалка самолетов, останки ракет.

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В ноябре 1990 года, согласно договора о сокращении обычных вооружений в Европе, по Белорусском округу, тогда Советскому Союзу, было предписано сократить более 1700 танков, более 1300 БМП, 300 самолетов. Естественно, это была вся современная техника. Нам это наследие досталось. Это шло все под нож.

В середине 90-х – новый поворот. В стране проводят военную реформу – возвращают престиж звания офицера, армию комплектуют по контракту, создают систему нового образования. Ежегодно на боевое дежурство принимают 25 образцов техники. Вот как эти Су-30 СМ. Возрождается собственный ВПК: от «Полонезов» до ракетостроения.

Олег Белоконев:

Напряженные отношения может быть где-то с нашими соседями, которые периодически возникали, заставили предприятия работать самостоятельно. И на сегодня то, что делает «Агат», система управления «Радар», средства радиоэлектронной борьбы и так далее – это действительно уникальные средства.