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Доработка плана социально-экономического развития РБ во главе с Головченко состоится 6 октября

06 октября 2025 06:36
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Оперативный анализ экономической ситуации в стране, а также доработка проекта программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года поручены рабочей группе под руководством председателя Нацбанка Романа Головченко. Соответствующее распоряжение в конце прошлой недели подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поручил доработать проект программы социально-экономического развития страны.

Доработка плана социально-экономического развития РБ во главе с Головченко состоится 6 октября-2

6 октября состоится первое заседание экспертов. Как отмечалось ранее, в основу программы легли поручения главы государства, изложенные в предвыборной программе, задачи, поставленные при назначении правительства, а также запросы общества. 

Главная цель пятилетки – социальная стабильность и сбалансированный экономический рост. В числе ключевых задач – развитие человеческого потенциала, создание условий жизни в регионах как в столице, региональное развитие в целом. 

Новацией в этом плане станут внутриобластные агломерации – общие хозяйственные комплексы в нескольких районах и городах, связанные транспортной инфраструктурой. Рабочей группе совместно с правительством поручено доработать проект программы социально-экономического развития и доложить о нем Президенту. В последующем документ будет вынесен на рассмотрение Всебелорусского народного собрания.

# Государственная политика

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