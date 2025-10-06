Доработка плана социально-экономического развития РБ во главе с Головченко состоится 6 октября

Оперативный анализ экономической ситуации в стране, а также доработка проекта программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года поручены рабочей группе под руководством председателя Нацбанка Романа Головченко. Соответствующее распоряжение в конце прошлой недели подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 октября состоится первое заседание экспертов. Как отмечалось ранее, в основу программы легли поручения главы государства, изложенные в предвыборной программе, задачи, поставленные при назначении правительства, а также запросы общества.

Главная цель пятилетки – социальная стабильность и сбалансированный экономический рост. В числе ключевых задач – развитие человеческого потенциала, создание условий жизни в регионах как в столице, региональное развитие в целом.

Новацией в этом плане станут внутриобластные агломерации – общие хозяйственные комплексы в нескольких районах и городах, связанные транспортной инфраструктурой. Рабочей группе совместно с правительством поручено доработать проект программы социально-экономического развития и доложить о нем Президенту. В последующем документ будет вынесен на рассмотрение Всебелорусского народного собрания.