Президент Беларуси 6 октября проведёт переговоры с Султаном Омана

Президент Беларуси 6 октября проведет переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Его ждут с официальным визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры государств рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года во время визита Александра Лукашенко в Оман, обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в различных сферах. Главный акцент – на торгово-экономическое взаимодействие.

Лукашенко на первых полосах арабских СМИ! Подводим итоги визита Президента в Султанат Оман.

По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд международных документов. Известно, что Беларусь и Оман готовятся к взаимной отмене виз. Подписанный в начале октября указ Президента предусматривает, что граждане обеих стран будут освобождены от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.