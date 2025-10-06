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Президент Беларуси 6 октября проведёт переговоры с Султаном Омана

06 октября 2025 06:00
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Президент Беларуси 6 октября проведет переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Его ждут с официальным визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси 6 октября проведёт переговоры с Султаном Омана-2

Лидеры государств рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года во время визита Александра Лукашенко в Оман, обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в различных сферах. Главный акцент – на торгово-экономическое взаимодействие. 

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По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд международных документов. Известно, что Беларусь и Оман готовятся к взаимной отмене виз. Подписанный в начале октября указ Президента предусматривает, что граждане обеих стран будут освобождены от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.

# Беларусь-Оман # Международное сотрудничество

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