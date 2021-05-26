Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС

Новости Беларуси. Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. Спасатели Минской области провели масштабные учения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они развернулись на базе Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Пуховичском районе.

На технически сложном объекте определили несколько наиболее опасных зон. Там тушили пожар и не допустили распространения опасного вещества. За горячими баталиями наблюдала Анна Куртасова.

На первый взгляд кажется, что где-то ЧП. Однако в этом случае оно не реальное, а постановочное. Так, в Пуховичском районе прошли масштабные учения МЧС. Для тренировок выбрали технически сложную локацию. Все происходило на базе Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Это одно из крупнейших агропромышленных предприятий в стране. В ходе учений спасатели отработали две комплексные ситуации. Итак, по первому сценарию на объекте произошла авария – грузовик столкнулся с цистерной. Проблема в том, что в ней якобы перевозили аммиак. Опасное вещество начало вытекать. К тому же из-за сильного удара под авто оказались два сотрудника предприятия. На место незамедлительно прибыла резервная техника. С ЧП разбирались спасатели-химики.

Анна Куртасова, корреспондент:

Спасатели ликвидировали аварию в специальных защитных костюмах. Чтобы не допустить распространения ядовитого облака, первым делом установили водяные завесы, а в месте утечки наложили бандаж.

Пострадавших деблокировали с помощью специального оборудования. После эвакуации им оказали первую медпомощь. Развернулся пост химической защиты в виде душевой кабины. Провели санобработку одежды. Все отработано максимально четко и быстро.

А вот события второго сценария напоминают настоящий блокбастер. Аварийная ситуация была связана с огнем и отсутствием воды. По задумке, произошло условное возгорание на складе комбикорма. Из-за большой территории воды в резерве было недостаточно.

Для тушения прибыл аварийно-спасательный поезд Минского отделения Белорусской железной дороги. Он способен перевозить до 100 тонн воды. Чтобы ликвидировать пожар, также понадобился вертолет авиации МЧС.

Высота горящего склада – 30 метров. По легенде, на крыше отрезанными дымом остались сотрудники. Один из них оказался без сознания. На помощь пришли альпинисты. Персонал эвакуировали с использованием специального снаряжения. Кроме того, в помощь прибыл пожарный модуль, который заливает пеной горящие участки. Спустя несколько минут пожара будто и не было.

На учениях было задействовано почти два десятка единиц техники и больше полусотни профессионалов своего дела.

Отработать каждый небезопасный участок – задача номер один для спасателей. К слову, такие масштабные тренировки проходят раз в три месяца.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:

Учитывая, что сегодня на предприятии имеются проблемы с водоснабжением, идет стадия строительства, в том числе мы отрабатываем в рамках учений непосредственно объект как новостройку. В дальнейшем на предприятии будут работать порядка 1500 человек. Это условия, связанные с ликвидацией аварии, это условия, связанные с ликвидацией последствий аварии.

Юрий Шилягин, главный инженер-руководитель проекта ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация»:

Мы были заинтересованы в проведении этих учений, так как мы понимаем, что у нас производство потенциально опасное. У нас создан отдел по промышленной безопасности, техники безопасности. Мы готовимся к этому, мы сейчас разрабатываем необходимую нормативную документацию.