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Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС

26 мая 2021 13:30
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Новости Беларуси. Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. Спасатели Минской области провели масштабные учения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они развернулись на базе Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Пуховичском районе.

Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС-1

На технически сложном объекте определили несколько наиболее опасных зон. Там тушили пожар и не допустили распространения опасного вещества.

За горячими баталиями наблюдала Анна Куртасова.

Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС-4

На первый взгляд кажется, что где-то ЧП. Однако в этом случае оно не реальное, а постановочное. Так, в Пуховичском районе прошли масштабные учения МЧС. Для тренировок выбрали технически сложную локацию. Все происходило на базе Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС-7

Это одно из крупнейших агропромышленных предприятий в стране. В ходе учений спасатели отработали две комплексные ситуации.

Итак, по первому сценарию на объекте произошла авария – грузовик столкнулся с цистерной. Проблема в том, что в ней якобы перевозили аммиак. Опасное вещество начало вытекать. К тому же из-за сильного удара под авто оказались два сотрудника предприятия. На место незамедлительно прибыла резервная техника. С ЧП разбирались спасатели-химики.

Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС-10

Анна Куртасова, корреспондент:
Спасатели ликвидировали аварию в специальных защитных костюмах. Чтобы не допустить распространения ядовитого облака, первым делом установили водяные завесы, а в месте утечки наложили бандаж.

Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС-13

Пострадавших деблокировали с помощью специального оборудования. После эвакуации им оказали первую медпомощь. Развернулся пост химической защиты в виде душевой кабины. Провели санобработку одежды. Все отработано максимально четко и быстро.

Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС-16

А вот события второго сценария напоминают настоящий блокбастер. Аварийная ситуация была связана с огнем и отсутствием воды. По задумке, произошло условное возгорание на складе комбикорма. Из-за большой территории воды в резерве было недостаточно.

Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС-19

Для тушения прибыл аварийно-спасательный поезд Минского отделения Белорусской железной дороги. Он способен перевозить до 100 тонн воды. Чтобы ликвидировать пожар, также понадобился вертолет авиации МЧС.

Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС-22

Высота горящего склада – 30 метров. По легенде, на крыше отрезанными дымом остались сотрудники. Один из них оказался без сознания. На помощь пришли альпинисты. Персонал эвакуировали с использованием специального снаряжения. Кроме того, в помощь прибыл пожарный модуль, который заливает пеной горящие участки. Спустя несколько минут пожара будто и не было.

Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС-25

На учениях было задействовано почти два десятка единиц техники и больше полусотни профессионалов своего дела.

Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС-28

Отработать каждый небезопасный участок – задача номер один для спасателей. К слову, такие масштабные тренировки проходят раз в три месяца.

Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС-31

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:
Учитывая, что сегодня на предприятии имеются проблемы с водоснабжением, идет стадия строительства, в том числе мы отрабатываем в рамках учений непосредственно объект как новостройку. В дальнейшем на предприятии будут работать порядка 1500 человек. Это условия, связанные с ликвидацией аварии, это условия, связанные с ликвидацией последствий аварии.

Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС-34

Юрий Шилягин, главный инженер-руководитель проекта ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация»:
Мы были заинтересованы в проведении этих учений, так как мы понимаем, что у нас производство потенциально опасное. У нас создан отдел по промышленной безопасности, техники безопасности. Мы готовимся к этому, мы сейчас разрабатываем необходимую нормативную документацию.

Тушение пожара, спасение пострадавших и ликвидация химической аварии. В Пуховичском районе на БНБК прошли учения МЧС-37

Такие учения на объекте прошли впервые. Они позволяют максимально отточить схемы и алгоритмы проведения аварийно-спасательных работ. И доказать, что настоящим профессионалам своего дела под силу любая чрезвычайная ситуация.

# МЧС Беларуси # общество # Анна Куртасова # Сергей Лапанович # Юрий Шилягин # Фотофакт

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