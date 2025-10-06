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День открытых дверей прошёл в УВД Миноблисполкома

06 октября 2025 06:10
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Экскурсия по служебным коридорам, выступления бойцов ОМОНа и кинологов, возможность попробовать настоящую солдатскую кашу. В УВД Минского облисполкома прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День открытых дверей прошёл в УВД Миноблисполкома-2

Для желающих познакомиться со специализированной техникой и вооружением организовали тематические выставки. Была возможность и пострелять из пневматической винтовки, сфотографироваться в амуниции. 

А еще гости смогли почувствовать себя властелинами дорог и обуздать патрульный мотоцикл с помощью виртуальной реальности. Также сотрудники УВД пообщались с детьми и рассказали о порядке поступления в ведомственные вузы. 

День открытых дверей прошёл в УВД Миноблисполкома-4

Иван Якимович, учащийся военно-патриотического клуба «Орлы» Солигорского района:
Начал я свою военно-патриотическую деятельность 2 года назад. Хочу защищать Родину и вообще спортивную жизнь веду. Воодушевился своими прадедушками. Прадедушка танкист и второй прадедушка тоже воевал. Меня как-то это очень вдохновило.

День открытых дверей прошёл в УВД Миноблисполкома-6

Данила Пусков, учащийся Специализированного лицея МВД Беларуси:
С детства смотрел на людей в форме, постоянно брал с них пример и очень сильно также хотел защищать свою Родину. И в 11 лет узнал, что существует лицей МВД. Попытался поступить туда и поступил. Очень хочется помогать людям, стать патриотом своей страны и защищать ее интересы.

День открытых дверей прошёл в УВД Миноблисполкома-8

На празднике были ученики как из обычных школ, так и из военно-патриотических классов. Многие из них уже приняли решение связать свою профессиональную жизнь с силовыми ведомствами. Здесь же они смогли подать заявление для возможного поступления в Академию и Институт МВД, а также в Специализированный лицей Министерства внутренних дел.

# Милиция Беларуси

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