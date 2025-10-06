День открытых дверей прошёл в УВД Миноблисполкома

Экскурсия по служебным коридорам, выступления бойцов ОМОНа и кинологов, возможность попробовать настоящую солдатскую кашу. В УВД Минского облисполкома прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для желающих познакомиться со специализированной техникой и вооружением организовали тематические выставки. Была возможность и пострелять из пневматической винтовки, сфотографироваться в амуниции.

А еще гости смогли почувствовать себя властелинами дорог и обуздать патрульный мотоцикл с помощью виртуальной реальности. Также сотрудники УВД пообщались с детьми и рассказали о порядке поступления в ведомственные вузы.