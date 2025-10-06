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Уровень безработицы в Литве в конце лета был выше, чем в среднем по ЕС

06 октября 2025 06:18
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Литва переживает не лучшие времена на рынке труда. Свежие данные Евростата говорят о том, что безработица в Прибалтийской республике в августе этого года оказалась выше, чем в среднем по Евросоюзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент 110 тысяч литовцев, или 7 % от населения, ищут работу. На фоне стабильной ситуации в ЕС, где средний уровень безработицы держится на отметке 5,9 %, литовские показатели говорят об ухудшении общей экономической ситуации в стране. Тревожит и гендерный разрез статистики. Если безработица среди мужчин незначительно снизилась, то среди женщин, наоборот, наблюдается рост.

# Кризис в ЕС

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