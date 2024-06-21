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СК расследует коррупционное дело в сельском хозяйстве – 15 работников брали взятки

21 июня 2024 11:24
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Следственный комитет Беларуси расследует очередное коррупционное дело. 15 работников сельхозорганизаций злоупотребляли служебным положением и брали взятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК расследует коррупционное дело в сельском хозяйстве – 15 работников брали взятки-1

Суммы от 100 до 4 000 рублей передавались на регулярной основе за благоприятное решение вопроса по выбору поставщика запчастей. Сейчас в производстве у Следственного комитета сразу несколько подобных уголовных кейсов. Работа по борьбе с коррупцией ведется серьезная. Например, дело в отношении бывшего заместителя министра энергетики Михаила Михадюка уже в ближайшее время будет направлено в суд. Обвиняемый пошел на сотрудничество и выдал часть полученных незаконным путем денежных средств.

СК расследует коррупционное дело в сельском хозяйстве – 15 работников брали взятки-4

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Противодействие коррупции на сегодня является одним из основных направлений работы не только Следственного комитета, это одно из основных направлений работы всей правоохранительной системы и других государственных органов. И мы, и наши коллеги из Министерства внутренних дел, других правоохранительных органов, Генеральная прокуратура особое внимание уделяют профилактике коррупции. Потому что без профилактики мы не сможем победить это зло.

Продолжается работа следователей и в отношении тех, кто за рубежом пытается нанести ущерб нашему государству. В экстремистской деятельности обвиняются 108 человек. В отношении их уголовные дела заведены в порядке спецпроизводства.

# Коррупция # общество # Дмитрий Гора

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