СК расследует коррупционное дело в сельском хозяйстве – 15 работников брали взятки

Суммы от 100 до 4 000 рублей передавались на регулярной основе за благоприятное решение вопроса по выбору поставщика запчастей. Сейчас в производстве у Следственного комитета сразу несколько подобных уголовных кейсов. Работа по борьбе с коррупцией ведется серьезная. Например, дело в отношении бывшего заместителя министра энергетики Михаила Михадюка уже в ближайшее время будет направлено в суд. Обвиняемый пошел на сотрудничество и выдал часть полученных незаконным путем денежных средств.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Противодействие коррупции на сегодня является одним из основных направлений работы не только Следственного комитета, это одно из основных направлений работы всей правоохранительной системы и других государственных органов. И мы, и наши коллеги из Министерства внутренних дел, других правоохранительных органов, Генеральная прокуратура особое внимание уделяют профилактике коррупции. Потому что без профилактики мы не сможем победить это зло.

Продолжается работа следователей и в отношении тех, кто за рубежом пытается нанести ущерб нашему государству. В экстремистской деятельности обвиняются 108 человек. В отношении их уголовные дела заведены в порядке спецпроизводства.