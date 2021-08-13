Создаётся из цельного «убитого» вируса. Чем отличается белорусская вакцина от иностранных?

Новости Беларуси. Белорусские медики вплотную подошли к доклиническим испытаниям отечественной вакцины против COVID-19. Параллельно решается задача переноса препарата из «пробирки» в массовое производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики пошли классическим путем. Наша вакцина – цельновирионная инактивированная. Это значит, что она создается из цельного «убитого» вируса. Для создания препарата микроорганизм обрабатывают специальным химическим реагентом, после чего он теряет возможность размножаться и не опасен для людей. По такой технологии вакцины разрабатывают длительное время. Так же создаются препараты против многих заболеваний, в том числе и детских.

Серьезное преимущество такой вакцины перед современными «векторными» в том, что такой препарат можно использовать неограниченное время. То есть прививаться по мере уменьшения антител не единожды. К тому же, отечественная вакцина будет эффективна против различных штаммов коронавируса.

Анатолий Красько, заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Мы предлагаем регистрировать технологию производства вакцины в нашей стране по принципу цельновирионной убитой. В таком случае вариант, в зависимости от его актуальности, меняется быстро, с минимальными разрешительными исследованиями. Первоначальные исследования проводятся в полном объеме, после того, как мы отрабатываем эту технологию, запускаем ее в производство, в зависимости от потребности, если придет следующий вариант, после «Дельты» будет что-то еще, мы просто заменяем наш антиген, проводим дополнительные исследования и сразу запускаем эту вакцину в производство и иммунизацию населения. Это обеспечивает быстрый эффективный ответ на вновь появляющуюся биологическую угрозу.

Чтобы обуздать пандемию, по всему миру развернулась программа массовой вакцинации. Беларусь – не исключение. Но решение привиться не должно навязываться – это личное желание каждого человека. Об этом накануне на профильном совещании чиновникам напомнил Президент. С людьми нужно разговаривать, объяснять о коллективной ответственности за здоровье каждого. И белорусы это осознают.

Наталья Карпенко, врач 6-й центральной районной клинической поликлиники Ленинского района города Минска:

По нашей поликлинике уже провакцинированы 7,5 тысячи пациентов, это составляет 37 % от подлежащих вакцинированию. Сейчас проблем с записью нет, если пациент желает, он приходит, его направляют к врачу-терапевту, который с ним беседует, собирает анамнез, выявляет, есть ли противопоказания, дает согласие. Пациент подписывает и идет в процедурный кабинет, где непосредственно делается первый этап вакцины. Второй этап вакцины происходит через три недели.