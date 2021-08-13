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Предлагают общежитие и питание. Как проходит обучение в Червенском строительном лицее?

13 августа 2021 14:46
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Новости Беларуси. В Червенском профессиональном строительном лицее увеличили набор абитуриентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Предлагают общежитие и питание. Как проходит обучение в Червенском строительном лицее?-1

Обучение ведется по четырем специальностям. Учащиеся осваивают профессии маляра, штукатура, каменщика, облицовщика-плиточника, электросварщика. Ребята получат 2-3 квалификации. Готовят кадры не только в очной форме. Предусмотрено и заочное обучение. Для учебного процесса оборудовано 12 мастерских. Есть также актовый, спортивный залы, в том числе тайского бокса. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Питание для лицеистов бесплатное.

Предлагают общежитие и питание. Как проходит обучение в Червенском строительном лицее?-4

Наталья Савко, директор Червенского профессионального строительного лицея:
Обучаем по специальностям в течение трех лет. Обучение осуществляется по среднему баллу свидетельства об общем базовом образовании. Всем нуждающимся предоставляется комната в общежитии. Как правило, в этой комнате проживает два человека. Предоставляется мебель, постельные принадлежности. А также общежитие у нас блочного типа, поэтому на каждый блок у нас предполагается кухня, моечная, душевая кабинка и санузлы.

Предлагают общежитие и питание. Как проходит обучение в Червенском строительном лицее?-7

Успеть подать документы можно до 20 августа. Всего в 2021 году лицей предоставил 106 мест. Летом из стен учебного заведения выпустились 76 специалистов.

# Вступительная кампания # общество # Наталья Савко # Фотофакт

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