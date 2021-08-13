Предлагают общежитие и питание. Как проходит обучение в Червенском строительном лицее?

Новости Беларуси. В Червенском профессиональном строительном лицее увеличили набор абитуриентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обучение ведется по четырем специальностям. Учащиеся осваивают профессии маляра, штукатура, каменщика, облицовщика-плиточника, электросварщика. Ребята получат 2-3 квалификации. Готовят кадры не только в очной форме. Предусмотрено и заочное обучение. Для учебного процесса оборудовано 12 мастерских. Есть также актовый, спортивный залы, в том числе тайского бокса. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Питание для лицеистов бесплатное.

Наталья Савко, директор Червенского профессионального строительного лицея:

Обучаем по специальностям в течение трех лет. Обучение осуществляется по среднему баллу свидетельства об общем базовом образовании. Всем нуждающимся предоставляется комната в общежитии. Как правило, в этой комнате проживает два человека. Предоставляется мебель, постельные принадлежности. А также общежитие у нас блочного типа, поэтому на каждый блок у нас предполагается кухня, моечная, душевая кабинка и санузлы.