Построят дождевой коллектор на Кижеватова. На что ещё потратят дополнительные средства из бюджета Минска?

Новости Беларуси. На 28-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов в инвестпрограмму внесли изменения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А также скорректирован бюджет столицы с учетом приоритетов социально-экономического развития. Общий объем планируемых доходов увеличивается на 150 миллионов рублей.

Дополнительные средства решено направить на строительство дождевого коллектора на улице Кижеватова, объектов социальной, транспортной инфраструктуры в городе-спутнике Смолевичи, а также 1-го городского транспортного кольца.