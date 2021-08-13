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Построят дождевой коллектор на Кижеватова. На что ещё потратят дополнительные средства из бюджета Минска?

13 августа 2021 15:05
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Новости Беларуси. На 28-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов в инвестпрограмму внесли изменения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А также скорректирован бюджет столицы с учетом приоритетов социально-экономического развития. Общий объем планируемых доходов увеличивается на 150 миллионов рублей.

Построят дождевой коллектор на Кижеватова. На что ещё потратят дополнительные средства из бюджета Минска?-1

Дополнительные средства решено направить на строительство дождевого коллектора на улице Кижеватова, объектов социальной, транспортной инфраструктуры в городе-спутнике Смолевичи, а также 1-го городского транспортного кольца.

Построят дождевой коллектор на Кижеватова. На что ещё потратят дополнительные средства из бюджета Минска?-4

Принято решение и о присуждении премий лучшим учащимся столицы. Для награждения были рекомендованы 100 человек, которые достигли высоких результатов в спортивных, творческих и интеллектуальных состязаниях. В перспективе – увеличить количество таких премий.

# Бюджет Минска # общество # Фотофакт

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