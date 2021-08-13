Можно пройти обучение с гарантированным трудоустройством. Как в Минске помогают безработным людям

Новости Беларуси. Более 23 тысяч вакансий предлагают наниматели жителям столицы. Из них почти 15 тысяч – для рабочих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Популярны профессии строительного профиля, торговли и общественного питания, транспортной сферы и промышленности. Из числа специалистов наиболее востребованы медики, инженеры, педагоги, администраторы, бухгалтеры, электромеханики. К слову, в этом году 8 000 человек обратились в службу занятости для трудоустройства, из них более 5 000 получили рабочие места.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Тех людей, которые приходят к нам, мы активно вовлекаем в различные программы содействия занятости. При отсутствии профессии и специальности мы предлагаем пройти обучение. В этом году мы отправили 160 человек, и 80 % – с гарантированным трудоустройством. Человек, направляясь на обучение (бесплатное совершенно), в период обучения получает стипендию. Самое главное, что ему гарантируется место после окончания обучения.