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Можно пройти обучение с гарантированным трудоустройством. Как в Минске помогают безработным людям

13 августа 2021 14:38
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Новости Беларуси. Более 23 тысяч вакансий предлагают наниматели жителям столицы. Из них почти 15 тысяч – для рабочих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Можно пройти обучение с гарантированным трудоустройством. Как в Минске помогают безработным людям-1

Популярны профессии строительного профиля, торговли и общественного питания, транспортной сферы и промышленности. Из числа специалистов наиболее востребованы медики, инженеры, педагоги, администраторы, бухгалтеры, электромеханики. К слову, в этом году 8 000 человек обратились в службу занятости для трудоустройства, из них более 5 000 получили рабочие места.

Можно пройти обучение с гарантированным трудоустройством. Как в Минске помогают безработным людям-4

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Тех людей, которые приходят к нам, мы активно вовлекаем в различные программы содействия занятости. При отсутствии профессии и специальности мы предлагаем пройти обучение. В этом году мы отправили 160 человек, и 80 % – с гарантированным трудоустройством. Человек, направляясь на обучение (бесплатное совершенно), в период обучения получает стипендию. Самое главное, что ему гарантируется место после окончания обучения.

Можно пройти обучение с гарантированным трудоустройством. Как в Минске помогают безработным людям-7

Оказывают помощь и начинающим предпринимателям. Почти 100 человек открыли собственное дело. Еженедельно проводятся мероприятия с участием нанимателей, работает зал самостоятельного поиска работы, проходят электронные ярмарки вакансий.

# Трудоустройство # общество # Татьяна Кудевич # Фотофакт

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