Создавать видимость работы не получится! Лукашенко подписал Директиву №11 – разбираемся в сути

«Сказано – сделано» – эта знакомая и понятная всем с детства фраза справедлива ведь и на государственном уровне. И сколько раз ее в самых разных интерпретациях и обстоятельствах повторял наш Президент? И в таком государственном масштабе эта формула – синоним элементарного слова «дисциплина». Иными словами, это когда все, и власть на местах, и руководитель предприятия, и конкретный сотрудник завода или фабрики, ответственны за собственную работу. Тогда и общий результат будет достойным. Таков нарратив очень важного (и для каждого из нас, и государства в целом) документа, который 2 апреля подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Директива № 11 «О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, а также усилении исполнительской дисциплины» – такова юридическая формулировка, но, по сути, это история о коллективном порядке и персональной ответственности. В этом смысле Директива будет работать в развитие уже действующих двух указов – о пятилетке качества и усилении роли руководителей исполкомов. И вот эта новая планка для местной власти, конечно, при грамотном и ответственном подходе станет драйвером развития регионов. А еще новая Директива сократит лишние бюрократические барьеры и откроет новые возможности для цифровых технологии в госуправлении. Как же это будет работать? Репортаж Юлии Мычки.

Новая Директива – как антивирус для системы управления: убирает все, что тормозит работу. Документ принят в развитие уже действующих двух указов – о пятилетке качества и усилении роли председателей исполкомов в развитии регионов. Основная цель – четкое разграничение полномочий. Под запретом вмешательства госорганов и должностных лиц в компетенцию друг друга. Стоп – лишним комиссиям, которые дублируют функции госорганов (если они не предусмотрены законом), и совещаниям ради совещаний. Читайте здесь. Кроме того, повышение эффективности служебных командировок (на этот факт Президент не единожды публично обращал внимание чиновников: «Никаких туристических поездок быть не должно, нужны практические шаги»). Также, согласно документу, теперь будет проводиться обязательная проверка исполнительской дисциплины в каждом госучреждении. Ее результаты будут учитываться при продлении или заключении трудового контракта с руководителем, проведении аттестации, рассмотрении вопроса о повышении его в должности, а также представлении к госнаградам. Лазаревич прокомментировала Директиву №11: не должно быть совещаний для совещаний.

От всех уровней власти Президент ждет конкретных результатов, а не формального подхода. И исполнительская дисциплина – это не просто требование, а стандарт работы для любого чиновника, от которого, берем глобально, зависит развитие страны. Лукашенко: все, что мы обещали людям вместе с вами в предвыборную кампанию, мы должны реализовать. Читайте здесь. Директива – как генеральная уборка. Ее цель – заставить все работать быстрее, четче и без лишних проволочек. Полная инвентаризация коснется информационной базы данных. Инфошум удалят, а единый формат позволит всем ведомствам говорить на одном языке.

Тимофей Жигарев, первый заместитель председателя Белстата:

Исключить дублирование запроса информации, обеспечить качественный состав и уровень детализации данных, тем самым обеспечив качество собираемой информации. В целом предполагается реализовать принцип, суть которого – однократный сбор данных и возможность ее повторного использования.

Анна Рябова, заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Если в массе систем собираются данные о каком-то объекте, например, о численности жителей какого-то города, они все представлены в разных форматах, они могут использовать разные обозначения. Наша задача, чтобы у нас эти данные везде назывались одинаково и тот ответственный, кто эту цифру для государства поставляет, был закреплен официально. Красной нитью через весь документ проходит курс на цифровую трансформацию. Не самый масштабный, но наглядный пример, как современные технологии помогают чиновникам держать руку на пульсе, – камеры видеонаблюдения. Прямо в смартфоне председатель райисполкома может увидеть, как растет стройка, в больницах лечат и как доят буренок. Систему видеомониторинга на сельхозпредприятиях по всей стране активно внедряет Комитет госконтроля. Только в Могилевской области под цифровым колпаком более 200 сельхозпредприятий. Чуть меньше года назад такие камеры установили в хозяйстве «Восход» Могилевского района, и трудовая дисциплина заметно подтянулась.

Дмитрий Мартинович, директор сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Восход»:

Камеры в основном устанавливаются на технологические процессы, там, где сегодня нужна технология. Все стоят камеры в помещениях, чтобы видеть, во сколько раздают корм, как раздают, какая поедаемость, убирают или не убирают там кормовые столы. Если это родильное отделение – как корова телится, приняли ли растел, выпоили ли теленка. Если в течение часа выпоили, то человеку уже можно сразу заплатить. Если не выпоили, надо искать, кого наказать.