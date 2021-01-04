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Создатели мемориального комплекса «Ола» удостоены премии «За духовное возрождение». Вот что они рассказывают

04 января 2021 07:55
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Новости Беларуси. «За духовное возрождение» – именно такой высокой награды указом Президента удостоены создатели мемориального комплекса «Ола», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создатели мемориального комплекса «Ола» удостоены премии «За духовное возрождение». Вот что они рассказывают-1

Это авторский коллектив в составе главных архитекторов проекта Сергея Первицкого и Виктора Бельтюкова, а также члена Союза писателей Изяслава Котлярова. Мемориал создан на месте сожженной деревни в Светлогорском районе. Всего за несколько часов кровавой бойни каратели уничтожили 1758 мирных жителей. Людей жгли из огнеметов, расстреливали из автоматов, взрывали гранатами.

Создатели мемориального комплекса «Ола» удостоены премии «За духовное возрождение». Вот что они рассказывают-4

Падняла галаву, а брат мой хоча ўцякаць. А людзей разагналі ў адзін канец, людзі збіліся. А людзей ужо тут багата-багата. Яны з кулямётамі, стракочуць. Тады я бягу, гляджу, брат ляжыць забіты ўжо. Ну я і пабегла.

Создатели мемориального комплекса «Ола» удостоены премии «За духовное возрождение». Вот что они рассказывают-7

Боль, которую нельзя забыть, скульпторы и архитекторы на века отразили в камне. 34 надломленные калитки по числу сожженных деревенских дворов – символ сломленных судеб. Архитекторы признаются: трагедию пропустили через собственные сердца.

Создатели мемориального комплекса «Ола» удостоены премии «За духовное возрождение». Вот что они рассказывают-10

Сергей Первицкий, главный архитектор мемориального комплекса «Ола», лауреат премии «За духовное возрождение»:
Человек идет, он видит цифры, читает, пытается понять, осознать, но эти вещи не для ума, они для сердца. Поэтому его дорога ведет сквозь портал. Прохождение сквозь любой проем (это считывается человеком подсознательно) это переход к иному состоянию.

Создатели мемориального комплекса «Ола» удостоены премии «За духовное возрождение». Вот что они рассказывают-13

Изяслав Котляров, член Союза писателей Беларуси, лауреат премии «За духовное возрождение»:
Память нуждается в защите, она требует этой защиты. Именно теперь, когда время тоже кажется совершенно неподходящим, возводится мемориал.

Создатели мемориального комплекса «Ола» удостоены премии «За духовное возрождение». Вот что они рассказывают-16

Этот мемориал – от начала и до конца народный проект. Средства на его реализацию собирали всем миром, в том числе и на республиканском субботнике. Идею поддержал и глава государства Александр Лукашенко. В год 75-й годовщины Великой Победы на белорусской земле появился еще один символ, хранящий живую боль пережитой трагедии.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Первицкий # Изяслав Котляров # Александр Лукашенко # Виктор Бельтюков # Фотофакт

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