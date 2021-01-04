«Чтобы они понимали, что не одни в этой беде». Как Белорусский союз женщин помогает медицинским работникам

Благотворительная акция «Марафон поддержки» объединила неравнодушных людей одной общей целью: помочь тем, кто сегодня, как никогда, нуждается в заботе и внимании. С весны прошлого года активными участниками акции стали и члены общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Жанна Романович, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»: Женщины общественного объединения «Белорусский союз женщин» с первых дней этой неблагополучной эпидемиологической ситуации подключились к работе. Мы шили маски, только в городе Минске мы передали более 14 тысяч масок. Поставили цель – покупать то, что действительно будет радовать врача: и чай, и кофе, и чайники, и микроволновые печи, и холодильники.

Оставить без поддержки медицинских работников женщины не смогли и перед рождественскими праздниками. Маленький, но такой приятный, а главное нужный подарок в канун Нового года получили сотрудники Первой городской клинической больницы.

Дмитрий Шевцов, главный врач УЗ «1-ая городская клиническая больница г. Минска»:

В теперешнее время мы все герои, потому что мы делаем одно общее дело, медицина никогда одна не справится с этой проблемой, которая существует. Поэтому вот эта поддержка, которая осуществляется, которую ты чувствуешь всегда, особенно от наших женщин – это очень дорогого стоит. Женщины – это наш тыл, это те люди, которые нас вдохновляют.