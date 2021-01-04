Белгосфилармония приглашает на концерт популярных песен 70-80-х годов

Новости Беларуси. Для всех любителей доброй классики Белорусская государственная филармония приглашает на концерт популярных песен 70-80-х годов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так называемые «Виниловые джунгли» подготовил для белорусского зрителя Национальный академический народный оркестр Беларуси. В программе прозвучат хиты как советской эстрады того времени, так и зарубежная коллекция культовых групп ABBA, Boney M., Aerosmith, дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр. Исполнят музыканты и самый популярный шлягер ХХ века «Бэса ме мучо».