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Белгосфилармония приглашает на концерт популярных песен 70-80-х годов

04 января 2021 06:56
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Новости Беларуси. Для всех любителей доброй классики Белорусская государственная филармония приглашает на концерт популярных песен 70-80-х годов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белгосфилармония приглашает на концерт популярных песен 70-80-х годов-1

Так называемые «Виниловые джунгли» подготовил для белорусского зрителя Национальный академический народный оркестр Беларуси. В программе прозвучат хиты как советской эстрады того времени, так и зарубежная коллекция культовых групп ABBA, Boney M., Aerosmith, дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр. Исполнят музыканты и самый популярный шлягер ХХ века «Бэса ме мучо».  

# Музыка # общество # Аль Бано # Ромина Пауэр # Фотофакт

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