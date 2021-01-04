Секонд-хендам в Беларуси запретили торговать новой одеждой

Новости Беларуси. Секонд-хенды в Беларуси будут продавать только ношеную одежду. Такое постановление приняло правительство с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь секонды не могут торговать новой одеждой, их ассортимент должен состоять только из вещей, бывших в употреблении. Не допускается даже смешанная продажа в одном магазине подобных изделий с новыми, за исключением бельевых.

Согласно документу, к бывшим в употреблении непродовольственным товарам относятся вещи с очевидными признаками носки, стирки и других видов эксплуатации, сохранившие товарный вид, либо с отсутствием этикетки или ярлыка.