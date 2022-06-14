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Создание телестудий, новые бассейны и Дворец творчества. Как «Белая Русь» меняет жизнь гродненцев?

14 июня 2022 21:20
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Новости Беларуси. Через несколько дней столица станет площадкой для масштабного общественно-политического диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. IV съезд Республиканского объединения «Белая Русь» подведет итоги пятилетки и наметит дальнейшие задачи. Делегаты из Гродно также поделятся достигнутыми результатами и представят план действий для улучшения уровня жизни горожан.

Создание телестудий, новые бассейны и Дворец творчества. Как «Белая Русь» меняет жизнь гродненцев?-1

Перенесемся в Гродно. Дворец творчества детей и молодежи сегодня преобразился. Зданию уже полвека, обновление и развитие были главной мечтой Татьяны Осмоловской, когда три года назад она возглавила центр. Даже заработал долгожданный бассейн – теперь сотни детей и взрослых приходят сюда: одни на секции, другие на релакс.

Создание телестудий, новые бассейны и Дворец творчества. Как «Белая Русь» меняет жизнь гродненцев?-4

Ульяна Кошало, жительница Гродно:
Я очень хорошо плаваю, и мне очень нравится плавать. Мне нравится, что тут есть бассейн. Мне кажется, что этот бассейн самый лучший, из которых я была.

Дворец посещают около трех тысяч детей, здесь больше 280 объединений по интересам. Потому в сотрудничестве с организацией «Белая Русь» – ставка на молодежь. Вот уже 10 лет здесь площадка для работы молодежного парламента, подключили не только школьников, но и учащихся и студентов: диалоговые площадки, встречи с лидерами мнений, благоустройство памятников и воплощение в жизнь молодежных инициатив. Из последнего, гордость Татьяны Осмоловской – создание телестудии «Новое поколение». В сотрудничестве с местным телеканалом в актовом зале дворца депутаты молодежного парламента снимают собственное ток-шоу с приглашенными гостями и зрителями.

Создание телестудий, новые бассейны и Дворец творчества. Как «Белая Русь» меняет жизнь гродненцев?-7

Татьяна Осмоловская, директор Гродненского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи:
Как руководителю учреждения образования мне бы хотелось делать ставку на молодежь, услышать какие-то новые задачи, определить новые векторы. И те уже традиционные формы работы, направления, которые дали большие результаты и плоды работы, они тоже будут претворяться в жизнь.

Создание телестудий, новые бассейны и Дворец творчества. Как «Белая Русь» меняет жизнь гродненцев?-10

«Белая Русь» – это армия патриотов, неравнодушных к судьбе своей Родины. А потому на съезд делегаты постараются привезти свои идеи и предложения, цель которых одна – сделать Беларусь еще более сильной, независимой и процветающей.

# Галина Буро # Юлия Мычка # Белая Русь # общество # Ульяна Кошало # Татьяна Осмоловская # Юлия Мычко # Галина Буро # Фотофакт

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