Создание совместных проектов по развитию патриотического туризма обсудили в Минске

То, что, безусловно, цементирует связи на пространстве Содружества Независимых Государств, – это наше общее и единое отношение к историческому прошлому. И в первую очередь к памяти о кровавых событиях Великой Отечественной. А это, безусловно, наше мощное коллективное оружие на мировой гибридной войне, где эта самая память под прицелом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И именно поэтому сегодня крайне важна деликатная работа с теми, кто уже, к сожалению, не застал ветеранов войны. Одно из таких направлений – патриотический туризм. Страны СНГ объединяют усилия в этой особенной сфере. В Минске подписаны соглашения о сотрудничестве между крупнейшими мемориальными комплексами Беларуси и Центром исторической памяти при Президенте России. В единый союз по сохранению памяти вошли музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс «Хатынь», а также областные музеи Гомеля и Могилева.

Создание совместных маршрутов по местам боевой славы сегодня становятся основой для сотрудничества в сфере сохранения исторической памяти. Подписаны соглашения, направленные на развитие патриотического туризма и формирование единого информационного пространства. Чтобы вовлечь молодежь и сделать изучение прошлого по-настоящему интересным, в планах – запуск цифровых платформ и внедрение различных интерактивов. Такие технологии помогут объединить военно-исторические локации в общую сеть, где каждое путешествие основано на подлинных фактах. Страны СНГ объединяют усилия для развития патриотического туризма.

Одним из основных направлений работы по военно-историческому просвещению остается проект «Поезд Памяти». За пять лет участниками инициативы стали более 800 ребят из стран Содружества. В 2026 году географию планируют расширить.

Инна Святенко, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:

Были не только ребята из стран СНГ, но также и те соотечественники, которые являются потомками великих победителей, но проживают в других странах, не только в странах СНГ. Расширяя географию, мы расширяем историческую память о периоде Великой Отечественной войне и о Победе великого народа, советского народа в Великой Отечественной войне.

В рамках Союзного государства запущен целый ряд молодежных инициатив, направленных на сохранение общего наследия. Помимо «Поезда Памяти», это проект «Помним и гордимся: наша Великая Победа» и патриотическая экспедиция «Непокоренные-2026», в которой принимают участие сотни волонтеров. Во время форума «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти» ребята вместе с экспертами разрабатывают общие учебные пособия и интерактивные гиды по местам боевой славы.