«Ситуация идет не по плану». Как заявления Трампа влияют на рынок нефти – Лазуткин

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Многие заметили, что Трамп играет на рынках по пятницам и субботам. Делается громкое заявление, и в понедельник рынки реагируют. Вот и сейчас нефть подорожала от страшных угроз, но это рост на пару долларов. А настоящая манипуляция Трампа скрыта на длинной дистанции.
То, что мы называем «мировой ценой на нефть», – это цена нефти по фьючерсам, когда контракт исполняется через месяц. То есть покупатели считают, что за месяц конфликт в Иране так или иначе остановится, в чем все время убеждает Трамп. Поэтому мировые цены на нефть сегодня около 110 долларов за баррель, а не выше 200. Хотя Иран по-прежнему контролирует Ормузский пролив, и нет признаков, что США его разблокируют.
А вот спотовые сделки на нефть, то есть покупка в течение трех дней, показывают реальную цену нефти прямо сейчас, и она уже более 140 долларов за баррель. То есть, несмотря на инсайды Трампа, что перемирие вот-вот наступит, неважно – в результате дипломатии или страшного удара, уже начался дефицит нефти, и поэтому мы видим грубый тон в заявлениях.
Ситуация идет не по плану, и эффекты мировой экономики будут полностью видны только через два месяца. И то, что мы видим сейчас, грубо говоря, это только середина возможного роста цен из-за войны. Поэтому американцам надо либо срочно договориться по нефти и Ормузскому проливу, либо полностью заканчивать войну. А пока они вынуждены идти на уступки Ирану даже без прекращения огня. Например, несмотря на грозное заявление Трампа, Иран сегодня может свободно и открыто продавать нефть.
Андрей Лазуткин:
Раньше в Иране, как и в России, работал теневой флот, который имел множество фиктивных юрлиц и суда под чужими флагами. А сегодня экспортом нефти в Иране занимается одна государственная компания. Произошла централизация нефтяных доходов. Это значит, что с американцами или их союзниками договорились, чтобы иранская нефть попадала на рынки. Можно сказать, что это уже победа Ирана, хотя бомбы при этом продолжают падать.
Во-вторых, в США большие сомнения по поводу наземной операции. Тут подменяют понятие. Ни десант на острова в проливе, ни тем более удары по мостам и электростанциям – это неполноценная наземная операция, она не решает задач по смене власти в Иране.
А чтобы начать вторжение по типу войны в Ираке, американцам нужна группировка минимум 100-150 тысяч, которой у них нет, чему мешает логистика. Европа закрыла треть авиабаз для США, в регионе нехватка керосина, войска перебрасывают морем. И это все очень долго, а нефть уже дорогая. И даже если группировку накопят, у иранской армии все равно будет 4-5-кратное численное превосходство, плюс горный рельеф и полная поддержка населения. Даже курды американцев не поддержали.
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