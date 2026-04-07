«Ситуация идет не по плану». Как заявления Трампа влияют на рынок нефти – Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Многие заметили, что Трамп играет на рынках по пятницам и субботам. Делается громкое заявление, и в понедельник рынки реагируют. Вот и сейчас нефть подорожала от страшных угроз, но это рост на пару долларов. А настоящая манипуляция Трампа скрыта на длинной дистанции.

То, что мы называем «мировой ценой на нефть», – это цена нефти по фьючерсам, когда контракт исполняется через месяц. То есть покупатели считают, что за месяц конфликт в Иране так или иначе остановится, в чем все время убеждает Трамп. Поэтому мировые цены на нефть сегодня около 110 долларов за баррель, а не выше 200. Хотя Иран по-прежнему контролирует Ормузский пролив, и нет признаков, что США его разблокируют.

А вот спотовые сделки на нефть, то есть покупка в течение трех дней, показывают реальную цену нефти прямо сейчас, и она уже более 140 долларов за баррель. То есть, несмотря на инсайды Трампа, что перемирие вот-вот наступит, неважно – в результате дипломатии или страшного удара, уже начался дефицит нефти, и поэтому мы видим грубый тон в заявлениях.

Ситуация идет не по плану, и эффекты мировой экономики будут полностью видны только через два месяца. И то, что мы видим сейчас, грубо говоря, это только середина возможного роста цен из-за войны. Поэтому американцам надо либо срочно договориться по нефти и Ормузскому проливу, либо полностью заканчивать войну. А пока они вынуждены идти на уступки Ирану даже без прекращения огня. Например, несмотря на грозное заявление Трампа, Иран сегодня может свободно и открыто продавать нефть.