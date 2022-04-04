«Весь мир переходит на экологическую упаковку». Первые партии добрушского картона планируют поставить в Мексику и Англию

Новости Беларуси. Новые решения в области экономической безопасности на фоне санкций ищут белорусские предприятия. Многие переориентируют экспортные потоки и расширяют рынки сбыта. Так, первые партии добрушского картона в 2022 году планируют поставить в Мексику и Англию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого, на предприятии уже к октябрю планируют наладить выпуск многослойного картона в больших объемах. Это станет возможным благодаря новой линии, которую на бумажной фабрике установили в 2021 году. Также сейчас здесь выпускают абсолютно новый для Беларуси продукт – мелованный и немелованный картон. Его используют для упаковки лекарств, косметики и продуктов, а также в полиграфии.

Александр Мартынов, з аместитель д иректора Добрушской б умажной ф абрики «Герой т руда»: Весь мир сейчас переходит на экологическую упаковку, уходит с полимерной на возобновляемое сырье, то бишь на упаковку из бумаги и картона. Вот я вам демонстрирую – из нашего картона производятся одноразовые бумажные стаканчики, одноразовые тарелки, которые везде используются очень широко, во всей торговле. Также выпускается упаковка для различной продукции.

В год на предприятии производят порядка 200 тысяч тонн картона. Для удовлетворения внутреннего спроса нужна десятая часть. Уже сегодня 90 % продукции уходит на внешние рынки. Основные экспортные направления – Турция, Россия, Азербайджан, Узбекистан. Покупателям предлагают около 100 видов картона.

Александр Мартынов:

Небольшое количество химических реагентов поставляется из стран Евросоюза. В связи с введенными санкциями была проблема небольшая в поставках, но принятые меры и новые поставщики позволили нам обеспечить химическими реагентами производство. Таким образом, мы сейчас работаем стабильно, выполняем план отгрузок, стабильно обеспечены сырьем. Так, с начала марта мы отгрузили уже более 6 тысяч тонн картона более чем в 15 стран. Например, последние поставки осуществили в такие страны, как Армения, Марокко, Испания, Тунис, Эквадор.

Фабрика – одно из старейших предприятий бумажной отрасли Беларуси. Каждый седьмой школьник Советского Союза писал в тетради именно из Добруша.