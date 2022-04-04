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«Весь мир переходит на экологическую упаковку». Первые партии добрушского картона планируют поставить в Мексику и Англию

04 апреля 2022 07:17
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Новости Беларуси. Новые решения в области экономической безопасности на фоне санкций ищут белорусские предприятия. Многие переориентируют экспортные потоки и расширяют рынки сбыта. Так, первые партии добрушского картона в 2022 году планируют поставить в Мексику и Англию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Весь мир переходит на экологическую упаковку». Первые партии добрушского картона планируют поставить в Мексику и Англию-1

Помимо этого, на предприятии уже к октябрю планируют наладить выпуск многослойного картона в больших объемах. Это станет возможным благодаря новой линии, которую на бумажной фабрике установили в 2021 году. Также сейчас здесь выпускают абсолютно новый для Беларуси продукт – мелованный и немелованный картон. Его используют для упаковки лекарств, косметики и продуктов, а также в полиграфии.

«Весь мир переходит на экологическую упаковку». Первые партии добрушского картона планируют поставить в Мексику и Англию-4

Александр Мартынов, заместитель директора Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»:
Весь мир сейчас переходит на экологическую упаковку, уходит с полимерной на возобновляемое сырье, то бишь на упаковку из бумаги и картона. Вот я вам демонстрирую из нашего картона производятся одноразовые бумажные стаканчики, одноразовые тарелки, которые везде используются очень широко, во всей торговле. Также выпускается упаковка для различной продукции.

«Весь мир переходит на экологическую упаковку». Первые партии добрушского картона планируют поставить в Мексику и Англию-7

В год на предприятии производят порядка 200 тысяч тонн картона. Для удовлетворения внутреннего спроса нужна десятая часть. Уже сегодня 90 % продукции уходит на внешние рынки. Основные экспортные направления – Турция, Россия, Азербайджан, Узбекистан. Покупателям предлагают около 100 видов картона.

«Весь мир переходит на экологическую упаковку». Первые партии добрушского картона планируют поставить в Мексику и Англию-10

Александр Мартынов:
Небольшое количество химических реагентов поставляется из стран Евросоюза. В связи с введенными санкциями была проблема небольшая в поставках, но принятые меры и новые поставщики позволили нам обеспечить химическими реагентами производство. Таким образом, мы сейчас работаем стабильно, выполняем план отгрузок, стабильно обеспечены сырьем. Так, с начала марта мы отгрузили уже более 6 тысяч тонн картона более чем в 15 стран. Например, последние поставки осуществили в такие страны, как Армения, Марокко, Испания, Тунис, Эквадор.

Фабрика – одно из старейших предприятий бумажной отрасли Беларуси. Каждый седьмой школьник Советского Союза писал в тетради именно из Добруша.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Мартынов # Фотофакт

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