Прямой эфир

«Нас было много». Более полутора тысяч студентов пришли на помощь врачам в пандемию

04 апреля 2022 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бороться с пандемией было бы сложнее, если бы не объединение усилий. Это показал белорусский опыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нас было много». Более полутора тысяч студентов пришли на помощь врачам в пандемию-1

С первой волны на помощь врачам пришли студенты медицинских вузов. Их вклад в общее дело переоценить сложно. Желающих включиться в борьбу оказалось больше, чем рабочих мест. Благодаря их смелости медицинская семья увеличилась. Только в БГМУ откликнулись более полутора тысяч студентов. Накануне лучшие были отмечены благодарностями Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

«Нас было много». Более полутора тысяч студентов пришли на помощь врачам в пандемию-4

Роман Касперович, студент БГМУ:
Было сложно, приходилось работать даже по ночам. И рано утром вставать, чтобы выполнить свою работу полностью. Однако это ничуть не мешало учиться и работать. Нас было много. Было организовано на нашем факультете отдельное движение. Почти все студенты, начиная со второго и заканчивая шестым курсом, принимали участие в работе.

«Нас было много». Более полутора тысяч студентов пришли на помощь врачам в пандемию-7

Студенты помогали в кол-центрах поликлиник, больницах, в том числе с тяжелыми пациентами, на подстанциях скорой помощи.

# Коронавирус # общество # Роман Касперович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Импортозамещение наши братья-белорусы уже сделали». Губернатор Брянской области о сельхозтехнике
03 апреля 2022 19:08

«Импортозамещение наши братья-белорусы уже сделали». Губернатор Брянской области о сельхозтехнике

«И про Prada вспоминали». Попадёт ли мерч от Первого на российский рынок?
03 апреля 2022 19:06

«И про Prada вспоминали». Попадёт ли мерч от Первого на российский рынок?

«Один из первых, кто показал ему гандбол». Сергей Рутенко рассказал, как привёл в спорт своего брата
03 апреля 2022 18:41

«Один из первых, кто показал ему гандбол». Сергей Рутенко рассказал, как привёл в спорт своего брата