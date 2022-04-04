«Нас было много». Более полутора тысяч студентов пришли на помощь врачам в пандемию

Новости Беларуси. Бороться с пандемией было бы сложнее, если бы не объединение усилий. Это показал белорусский опыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С первой волны на помощь врачам пришли студенты медицинских вузов. Их вклад в общее дело переоценить сложно. Желающих включиться в борьбу оказалось больше, чем рабочих мест. Благодаря их смелости медицинская семья увеличилась. Только в БГМУ откликнулись более полутора тысяч студентов. Накануне лучшие были отмечены благодарностями Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Роман Касперович, студент БГМУ:

Было сложно, приходилось работать даже по ночам. И рано утром вставать, чтобы выполнить свою работу полностью. Однако это ничуть не мешало учиться и работать. Нас было много. Было организовано на нашем факультете отдельное движение. Почти все студенты, начиная со второго и заканчивая шестым курсом, принимали участие в работе.