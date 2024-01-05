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Хоккейная команда Президента Беларуси навестила воспитанников детского дома в Витебске

05 января 2024 15:20
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Поздравить с праздниками тех, кто особенно нуждается во внимании и поддержке. Президентский спортивный клуб продолжает добрую «Рождественскую традицию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккейная команда Президента Беларуси навестила воспитанников детского дома в Витебске-1

Сегодня праздник устроили для воспитанников детского дома Витебска. В гостях у детей побывала хоккейная команда Президента Беларуси. Ребятам вручили игрушки и фигурные коньки. Спортсмены научили детей уверенно стоять на льду и провели мастер-класс. Уже в середине встречи участники поделились на команды, чтобы посоревноваться в скорости и забить свои первые шайбы.

Хоккейная команда Президента Беларуси навестила воспитанников детского дома в Витебске-4

Екатерина Бирюк, воспитанница детского дома:
Мне очень понравилось, это очень классно, эмоции просто… Играли, бегали, падали. Нормально!

Илья Грищук, воспитанник детского дома:
Особенно наши падения вместе с ней. Еще мы объезжали препятствия с хоккейной клюшкой. Все понравилось, спасибо!

Хоккейная команда Президента Беларуси навестила воспитанников детского дома в Витебске-7

Кроме того, команда хоккейного клуба привезла в детский дом интерактивное театрализованное представление и подарки для каждого из 60 ребят. Также спортсмены оказали финансовую помощь учреждению для покупки необходимого оборудования, вручили спортивный инвентарь, развивающие комплексы.

# Благотворительная акция # общество

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