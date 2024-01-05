Хоккейная команда Президента Беларуси навестила воспитанников детского дома в Витебске

Поздравить с праздниками тех, кто особенно нуждается во внимании и поддержке. Президентский спортивный клуб продолжает добрую «Рождественскую традицию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня праздник устроили для воспитанников детского дома Витебска. В гостях у детей побывала хоккейная команда Президента Беларуси. Ребятам вручили игрушки и фигурные коньки. Спортсмены научили детей уверенно стоять на льду и провели мастер-класс. Уже в середине встречи участники поделились на команды, чтобы посоревноваться в скорости и забить свои первые шайбы.

Екатерина Бирюк, воспитанница детского дома:

Мне очень понравилось, это очень классно, эмоции просто… Играли, бегали, падали. Нормально! Илья Грищук, воспитанник детского дома:

Особенно наши падения вместе с ней. Еще мы объезжали препятствия с хоккейной клюшкой. Все понравилось, спасибо!