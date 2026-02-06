Дефицит брикетов для отопления домов возник в Литве из-за морозов

Жители Литвы с приходом зимы столкнулись с холодным к себе отношением со стороны властей. Которые не позаботились о том, чтобы в этот период обеспечить жителей брикетами для отопления домов. С наступлением морозов все топливо для печей раскупили за несколько дней, а новые партии в магазины больше не поступают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовская ассоциация биоэнергетики утверждает, что дефицита нет, но люди считают иначе. Потратив на поиски брикетов или пеллет не один день, потребители в отчаянии переходят на электрообогреватели. Но это дорогое удовольствие. Электричество в стране подорожало более чем в два раза. На дефиците решили нагреться торговцы: в январе мешок древесных брикетов стоил около пяти евро, сейчас – семь и более. За один поддон пеллет просят 300-350 евро, хотя еще в конце 2025 года его можно было купить за 180. Производители топлива признали сложную ситуацию. По их словам причиной дефицита стало отсутствие сырья и сокращение мощностей предприятий по их изготовлению.