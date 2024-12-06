«Создан уникальный мировой опыт». Лукашенко о Союзном государстве

Интеграционному пути Беларуси и России четверть века. Юбилейная дата – повод проанализировать результаты, подвести итоги, обсудить задел на будущее. Но это слова из пресс-релиза. Президент Беларуси анонсировал и откровенный разговор об острых моментах. Сегодня Первый его и начал первым.

«Две страны – две экономики – одно экономическое пространство». Эта, на первый взгляд, простая формула, озвученная 6 декабря Александром Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, позволила Беларуси и России достичь беспрецедентного уровня стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Только в союзной «двойке» мы наиболее полно смогли реализовать весь накопленный опыт и потенциал на принципах взаимного доверия и партнерства. Сложившиеся двусторонние отношения демонстрируют мощную силу взаимного притяжения, которая базируется на общих языке и научно-технической школе, схожих ментальности и культурных традициях, общей истории. Создан уникальный мировой опыт: «две страны – две экономики – одно экономическое пространство». Этот опыт проверен временем и доказал свою состоятельность. Владимир Владимирович вчера на заседании в Москве сказал: не надо стесняться говорить о том, что не доработали – люди поймут. Подробности.

Необходимо задать себе вопрос: все ли мы предусмотрели и сделали, чтобы такой прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям? Для того чтобы справляться со все новыми вызовами, нужна скоординированная и ответственная работа правительств, всех секторов экономики. Ведь в силу особенностей текущей ситуации нам приходится решать принципиально новые задачи.