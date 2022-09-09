Создали робота-медсестру и спутник зондирования Земли. Рассказываем о разработках белорусских и российских учёных

Анализ состояния полей из космоса, суперкомпьютеры для вычисления самых сложных задач и робот-медсестра. Белорусские и российские ученые сотрудничают в высокотехнологичных сферах, и результаты работы успешно применяются на практике.

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Институт занимается развитием картографического направления, является лидером в Республике Беларусь по созданию цифровых, электронных карт местности, благодаря чему и зародилась та космическая отрасль, которая в Беларуси активно развивается. Это система дистанционного зондирования Земли.

Одна из совместных разработок ученых двух стран – это дистанционное зондирование Земли. Чтобы понимать – благодаря этой системе можно отслеживать состояние полей, где что пересохло или затоплено. Также спутник используется для создания точных дорожных карт, карт полезных ископаемых и во многих других случаях.

Сергей Кореняко, заведующий отделом совместных программ космических и информационных технологий Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

В Академии наук реализовано восемь союзных программ, из них четыре – в нашем институте. Эти программы были направлены на создание новых технических программных средств, предназначенных для обеспечения дистанционного зондирования Земли, навигации передвижных средств на территории Союзного государства, повышения качества и надежности ракетно-космической техники.

Ученые также занимаются разработками и в области робототехники: во времена первых волн ковида сотрудники создали алгоритм, который настраивал движение роботов-медсестер в больницах так, чтобы искусственный интеллект ни с кем не сталкивался и мог самостоятельно следовать по траектории. В области медицины Институт информатики также имеет свои разработки.

Андрей Ермоленко, заведующий лабораторией информационно-аналитических систем Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Одна из значимых разработок, которую проводил Объединенный институт информатики, – это разработка автоматизированной информационной системы. Электронный рецепт, который эксплуатируется в настоящее время по всей Республике Беларусь. Эту разработку осуществляли две лаборатории – лаборатория информационно-аналитических систем и лаборатория биоинформатики. Эта разработка позволяет исключить бумажный документооборот при выписке рецептов и отоваривании их в аптеках.

В сельскохозяйственной отрасли у белорусских ученых также много инноваций. Одна из них – это умная культивация. Благодаря видеокамере борозды на неровной местности прочесываются таким образом, что выращиваемая культура не задевается – взрыхляется лишь земля. Эта разработка позволяет не повредить растения на этапе выращивания. В общем, в институте на нескольких этажах расположены лаборатории, исследования и разработки которых применяются во всех уголках нашей страны.