Создали робота-медсестру и спутник зондирования Земли. Рассказываем о разработках белорусских и российских учёных

Анализ состояния полей из космоса, суперкомпьютеры для вычисления самых сложных задач и робот-медсестра. Белорусские и российские ученые сотрудничают в высокотехнологичных сферах, и результаты работы успешно применяются на практике.
Анализ состояния полей из космоса, суперкомпьютеры для вычисления самых сложных задач и робот-медсестра. Белорусские и российские ученые сотрудничают в высокотехнологичных сферах, и результаты работы успешно применяются на практике.
Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:
Институт занимается развитием картографического направления, является лидером в Республике Беларусь по созданию цифровых, электронных карт местности, благодаря чему и зародилась та космическая отрасль, которая в Беларуси активно развивается. Это система дистанционного зондирования Земли.
Одна из совместных разработок ученых двух стран – это дистанционное зондирование Земли. Чтобы понимать – благодаря этой системе можно отслеживать состояние полей, где что пересохло или затоплено. Также спутник используется для создания точных дорожных карт, карт полезных ископаемых и во многих других случаях.
Сергей Кореняко, заведующий отделом совместных программ космических и информационных технологий Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:
В Академии наук реализовано восемь союзных программ, из них четыре – в нашем институте. Эти программы были направлены на создание новых технических программных средств, предназначенных для обеспечения дистанционного зондирования Земли, навигации передвижных средств на территории Союзного государства, повышения качества и надежности ракетно-космической техники.
Ученые также занимаются разработками и в области робототехники: во времена первых волн ковида сотрудники создали алгоритм, который настраивал движение роботов-медсестер в больницах так, чтобы искусственный интеллект ни с кем не сталкивался и мог самостоятельно следовать по траектории. В области медицины Институт информатики также имеет свои разработки.
Андрей Ермоленко, заведующий лабораторией информационно-аналитических систем Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:
Одна из значимых разработок, которую проводил Объединенный институт информатики, – это разработка автоматизированной информационной системы. Электронный рецепт, который эксплуатируется в настоящее время по всей Республике Беларусь. Эту разработку осуществляли две лаборатории – лаборатория информационно-аналитических систем и лаборатория биоинформатики. Эта разработка позволяет исключить бумажный документооборот при выписке рецептов и отоваривании их в аптеках.
В сельскохозяйственной отрасли у белорусских ученых также много инноваций. Одна из них – это умная культивация. Благодаря видеокамере борозды на неровной местности прочесываются таким образом, что выращиваемая культура не задевается – взрыхляется лишь земля. Эта разработка позволяет не повредить растения на этапе выращивания. В общем, в институте на нескольких этажах расположены лаборатории, исследования и разработки которых применяются во всех уголках нашей страны.
Сергей Кругликов:
Платформа этого робота закуплена в Российской Федерации. Позволяет решать различные задачи повседневной деятельности. К примеру, распознавание лиц тех или иных людей, обучение синтезу речи данного робота, определенным движениям. Все эти алгоритмы, которые разрабатываются в нашей лаборатории, обкатываются именно на этой роботизированной платформе.
Все разработки ученых Института информатики Академии наук перечислить невозможно, настолько их много во всех сферах. Но нужно понимать, что деятельность здешних специалистов ежедневно упрощает жизнь каждого белоруса.