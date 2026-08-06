Создали более 400 работ! Студенты БГАИ приняли участие в международном пленэре «Солнечная палитра Востока»

Что дают художникам международные пленэры? В июле студенты Белорусской академии искусств работали на солнечной палитре Востока в Кыргызстане. Создали более 400 работ, а в Мирском замке прошел пленэр «Искусство вне времени» уже для профессиональных художников, которые запечатлели архитектурный комплекс XVI-XX веков, внесенный в список ЮНЕСКО. О том, как такие проекты влияют на профессиональный рост художников и студентов, поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Василевский, председатель Белорусского союза художников, проректор по административно-хозяйственной работе Белорусской государственной академии искусств.