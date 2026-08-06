Создали более 400 работ! Студенты БГАИ приняли участие в международном пленэре «Солнечная палитра Востока»

Что дают художникам международные пленэры? В июле студенты Белорусской академии искусств работали на солнечной палитре Востока в Кыргызстане. Создали более 400 работ, а в Мирском замке прошел пленэр «Искусство вне времени» уже для профессиональных художников, которые запечатлели архитектурный комплекс XVI-XX веков, внесенный в список ЮНЕСКО. О том, как такие проекты влияют на профессиональный рост художников и студентов, поговорили с гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Василевский, председатель Белорусского союза художников, проректор по административно-хозяйственной работе Белорусской государственной академии искусств.
Андрей Василевский, председатель Белорусского союза художников, проректор по административно-хозяйственной работе Белорусской государственной академии искусств:
Што тычыцца таго пленэру, дзеля якога мы тут сабраліся, я мушу сказаць, што гэта была вельмі сур'ёзная і часам жорсткая праца. Па-першае, гэта не зусім пленэр. Гэта творчая лабараторыя, якая працуе з 2011 года пры падтрымцы Міністэрства культуры, інфармацыі, спорту і маладзёжнай палітыкі Кыргызстана і фонду МФГС, вядомага па падтрымцы нашых гуманітарных праектаў. І гэтае вельмі сур'ёзнае мерапрыемства. Прымалі ўдзел 48 чалавек. І, акрамя Беларусі, Расія была прадстаўлена Масквой і Санкт-Пецярбургам, была прадстаўлена непасрэдна сама Кіргізія, Азербайджан, Арменія, Туркменія, Казахстан, таму намалявана было так шмат работ, бо было 48 удзельнікаў, якія малявалі.
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