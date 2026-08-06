Белорусский школьник отправился в международную экспедицию «Ледокол знаний». Она стартовала из Мурманска на атомном ледоколе «50 лет Победы». Талантливые школьники из 22 стран держат путь в Арктику. Маршрут включает Баренцево море, Землю Франца‑Иосифа и географический Северный полюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту школьники познакомятся с технологиями атомного ледокольного флота, увидят работу судна и доставят на Северный полюс флаги своих стран. Экспедиция продлится 10 дней. В программе: лекции, мастер‑классы, научные эксперименты, творческие задания и даже отправка открыток с самой северной почты.

Тихон Корнеенко, учащийся гимназии № 1 Витебска имени Ж. И. Алферова: Когда я узнал о своей победе... Интересный факт, что узнал я о ней из новостей. На самом деле, для меня это был больше не то чтобы шок, потому что в целом я здраво могу оценить свою работу. И я ожидал такого исхода. Для меня это больше было таким напоминанием. И я сразу вспомнил об ответственности, потому что представлять свою страну – это большая честь. И нужно сделать это достойно. Поэтому, наверное, самая яркая эмоция, которая у меня была, когда я узнал о своей победе, – это, конечно же, ответственность и волнение за то, чтобы сделать все достойно.

Антон Юрманов, проректор по научной и инновационной деятельности Мурманского арктического университета:

На Северном полюсе мы планируем провести стратосферный эксперимент – запустить стратосферную платформу и отработать новые методы и подходы к экологическому мониторингу в Арктике. Конечно, во всей этой работе примут участие и ребята – участники проекта «Ледокол знаний». Ребята примут участие в сборке зонда, в планировании программы и разработке дальнейшей концепции его возможного применения. Ну и, конечно, в самом запуске с Северного полюса.

На борту работают ведущие специалисты атомной отрасли, биологи, инженеры, научные коммуникаторы из разных стран. Специальный гость – писатель‑фантаст. Сергей Лукьяненко проведет творческую лабораторию: школьники завершат его научно‑фантастический сюжет, и итоговое произведение будет опубликовано. Проект «Ледокол знаний» реализуется при поддержке «Росатома» и направлен на популяризацию естественных наук и технологий атомной отрасли. За шесть сезонов участниками арктических рейсов стали более 400 школьников со всего мира.