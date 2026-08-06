Лукашенко поздравил с юбилеем заслуженного деятеля науки БССР Петра Витязя

Автор почти 250 свидетельств и патентов. Человек, с чьим именем связано появление белорусской научной школы порошковой металлургии. Заслуженный деятель науки БССР, доктор технических наук, профессор, академик НАН Беларуси Петр Витязь отмечает 90-летие. Поздравление с юбилеем направил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На протяжении долгого времени Вы вносите весомый вклад в создание передовых научных направлений, способствуете инновационному развитию отечественной промышленности и космической отрасли, повышению обороноспособности государства», – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что многолетняя плодотворная работа Петра Витязя является примером подлинного служения науке и преданности своему делу. И пожелал Петру Витязю доброго здоровья и успехов в деятельности на благо науки и родной Беларуси.