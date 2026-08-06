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Лукашенко поздравил с юбилеем заслуженного деятеля науки БССР Петра Витязя

06 августа 2026 08:06
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Автор почти 250 свидетельств и патентов. Человек, с чьим именем связано появление белорусской научной школы порошковой металлургии. Заслуженный деятель науки БССР, доктор технических наук, профессор, академик НАН Беларуси Петр Витязь отмечает 90-летие. Поздравление с юбилеем направил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил с юбилеем заслуженного деятеля науки БССР Петра Витязя-2

«На протяжении долгого времени Вы вносите весомый вклад в создание передовых научных направлений, способствуете инновационному развитию отечественной промышленности и космической отрасли, повышению обороноспособности государства», – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что многолетняя плодотворная работа Петра Витязя является примером подлинного служения науке и преданности своему делу. И пожелал Петру Витязю доброго здоровья и успехов в деятельности на благо науки и родной Беларуси.

# Александр Лукашенко # Петр Витязь

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