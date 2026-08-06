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До 20 лет лишения свободы: парламент Ганы ужесточил защиту какао-ферм

06 августа 2026 08:42
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Гана ужесточает защиту своих какао‑плантаций – на фоне того, как незаконная золотодобыча продолжает разрушать один из ключевых секторов экономики страны. Высокие цены на золото делают нелегальную добычу все привлекательнее, а из‑за роста издержек и низкой прибыли от какао часть фермеров уже сдает землю старателям. В результате уничтожены тысячи гектаров плантаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 20 лет лишения свободы: парламент Ганы ужесточил защиту какао-ферм-2

Парламент принял закон, который может сделать изменение назначения какао‑земель без разрешения уголовно наказуемым. Власти считают меру необходимой, но некоторые фермеры опасаются ограничения своих прав на землю. 

До 20 лет лишения свободы: парламент Ганы ужесточил защиту какао-ферм-4

Атаа Ньяркоа, фермер:
Мы все хотим защитить какао‑плантации, но фермерам тоже нужна поддержка. Если выращивание какао будет приносить прибыль, люди не станут искать другие способы использования своей земли.

До 20 лет лишения свободы: парламент Ганы ужесточил защиту какао-ферм-6

Коджо Ахиакпа, аналитик по агробизнесу:
Нужно смягчить обязательный минимум в 10 лет заключения и перейти к дифференцированной системе наказаний, чтобы суды могли отличать преступные группы от простых мелких фермеров. Также стоит установить сроки для рекультивации земель и решений об изменении их назначения.

Согласно законопроекту, за уничтожение плантаций из‑за незаконной добычи грозит от 10 до 20 лет лишения свободы и крупные штрафы. Власти рассчитывают, что закон также поможет Гане соответствовать требованиям ЕС по недопущению обезлесения. Аналитики предупреждают: одних карательных мер недостаточно – нужно повышать доходы фермеров, чтобы снизить стимул продавать землю старателям. Законопроект ожидает подписи лидера страны Джона Махамы.

# Гана

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