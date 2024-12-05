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Создали белорусских супергероев! В Орше на «Марафоне единства» проведут квест «Команда первых»

05 декабря 2024 08:56
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Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» продолжает путешествие по республике. 6 и 7 декабря Орша примет эстафеты, гостеприимно встретит участников форума. Какие сюрпризы готовят для гостей организаторы мероприятия?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании».

Юрий Царев, ведущий:
Новый квест «Команда первых». Расскажите про него.

Создали белорусских супергероев! В Орше на «Марафоне единства» проведут квест «Команда первых»-2

Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:
Если быть честным, то я горжусь проектом «Команда первых», потому что он был создан год назад. Изначально он разрабатывался как концепция белорусских супергероев. Буквально год назад к нам пришла идея сделать своих белорусских супергероев, сделать своих трансформеров. В основу этой идеи легли наши промышленные предприятия: МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, как раз таки этих три робота мы разработали. Есть концепция. Есть девочка Мира, внучка известного конструктора Высоцкого, который работал на МАЗ, которая нашла в гараже его разработки и оживила роботов с помощью IT-технологий. Мы понимаем, что роботы нужны в нашем обществе. Мы разработали раскраски, кондитерские изделия, новые проекты – квест «Команда первых». Уже на протяжении года в нескольких мероприятиях «Команда первых» принимала участие в рамках первых. У нас огромная фотозона, есть наши роботы, которые приезжают, есть фигуры этих роботов, с которыми можно фотографироваться. В Оршу приедет квест с пятью точками, на каждой точке будет свое испытание.

Подробности в видео.

# Фестиваль # Юлия Самусенко # Александр Стасевич # Государственная политика # Юрий Царёв

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