Создали белорусских супергероев! В Орше на «Марафоне единства» проведут квест «Команда первых»

Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:

Если быть честным, то я горжусь проектом «Команда первых», потому что он был создан год назад. Изначально он разрабатывался как концепция белорусских супергероев. Буквально год назад к нам пришла идея сделать своих белорусских супергероев, сделать своих трансформеров. В основу этой идеи легли наши промышленные предприятия: МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, как раз таки этих три робота мы разработали. Есть концепция. Есть девочка Мира, внучка известного конструктора Высоцкого, который работал на МАЗ, которая нашла в гараже его разработки и оживила роботов с помощью IT-технологий. Мы понимаем, что роботы нужны в нашем обществе. Мы разработали раскраски, кондитерские изделия, новые проекты – квест «Команда первых». Уже на протяжении года в нескольких мероприятиях «Команда первых» принимала участие в рамках первых. У нас огромная фотозона, есть наши роботы, которые приезжают, есть фигуры этих роботов, с которыми можно фотографироваться. В Оршу приедет квест с пятью точками, на каждой точке будет свое испытание.

Подробности в видео.