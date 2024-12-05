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Белорусский Красный Крест запустил традиционную новогоднюю кампанию «Ёлка желаний»

05 декабря 2024 07:07
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Время подарков и чудес. Белорусский Красный Крест запустил уже традиционную новогоднюю кампанию «Елка желаний». Необычные деревья вырастут в торговых центрах, кинотеатрах и организациях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский Красный Крест запустил традиционную новогоднюю кампанию «Ёлка желаний»-2

На ветках – картинки и письма с тайными желаниями, которые загадали на Новый год дети из малообеспеченных, неполных, опекунских семей, беженцев и ребята с инвалидностью. Каждый желающий может купить подарок, указанный в открытке. А после оставить его под елкой или передать волонтеру. Позже сюрприз отдадут ребенку, который находится в сложной жизненной ситуации. Заставить поверить в чудо может каждый.

Белорусский Красный Крест запустил традиционную новогоднюю кампанию «Ёлка желаний»-4

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Республиканского общественного объединения «Красный Крест»:
Мы должны показать детям, что весь мир заботится о них. Вся Беларусь о них думает. Планируем охватить порядка 10 тысяч детей по всей Беларуси. У нас стартует и уже будет разворачиваться 280 площадок «Елок желаний», где присутствуют наши сотрудники, которые будут собирать подарки.

На интерактивной карте Google, ссылка которой указана на сайте Красного Креста, отмечены все «Елки желаний». Также открыт благотворительный счет. Продлится марафон добра по 15 января.

# Дмитрий Шевцов # Благотворительная акция # Дети

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