Корпуса растут буквально на глазах – в Гродно продолжается строительство новой городской больницы

В Гродно продолжается строительство новой городской больницы. Работы на одной из главных строек города идут ежедневно. Корпуса растут буквально на глазах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из основных зданий – лечебно-диагностический корпус, рассчитанный на полтысячи коек. В одном из его блоков уже устанавливают внутренние перегородки и прокладывают инженерные коммуникации. Кроме этого, почти готов пищеблок с овощехранилищем. До конца года в помещении планируют включить отопление и приступить к внутренним отделочным работам. Напомним, строительство больницы началось весной. По поручению главы государства сдать важный социальный объект в эксплуатацию необходимо в течение двух лет.

Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:

Эта больница очень необходима для нас, это учреждение здравоохранения. Мало того, планируя, какие отделения в этом учреждении будут размещаться, мы очень детально проработали вопрос с целью того, чтобы в одной клинике можно было оказать максимально помощь. Там же будет предусмотрено наличие в том числе и высокотехнологичного оборудования, это и компьютерная томография, это и ангиографический комплекс будут устанавливать.