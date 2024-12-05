Лукашенко поздравил Короля и граждан Таиланда с Национальным днём королевства

Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда и граждан этой страны с Национальным днем Королевства Таиланд. Глава государства пожелал главе страны крепкого здоровья и осуществления всех планов, а жителям – счастья и успехов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша страна обладает заслуженным авторитетом в мире, играет значительную роль в многосторонних структурах Юго-Восточной Азии, в первую очередь в АСЕАН, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных вопросов. Подтверждаю готовность Республики Беларусь к активизации белорусско-таиландского сотрудничества в политической и торгово-экономической отраслях, расширению деловых и гуманитарных контактов, развитию конструктивного взаимодействия на международных площадках.