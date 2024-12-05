Прямой эфир

Лукашенко поздравил Короля и граждан Таиланда с Национальным днём королевства

05 декабря 2024 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда и граждан этой страны с Национальным днем Королевства Таиланд. Глава государства пожелал главе страны крепкого здоровья и осуществления всех планов, а жителям – счастья и успехов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Короля и граждан Таиланда с Национальным днём королевства-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша страна обладает заслуженным авторитетом в мире, играет значительную роль в многосторонних структурах Юго-Восточной Азии, в первую очередь в АСЕАН, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных вопросов. Подтверждаю готовность Республики Беларусь к активизации белорусско-таиландского сотрудничества в политической и торгово-экономической отраслях, расширению деловых и гуманитарных контактов, развитию конструктивного взаимодействия на международных площадках.

# Беларусь-Таиланд # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский Красный Крест запустил традиционную новогоднюю кампанию «Ёлка желаний»
05 декабря 2024 07:07

Белорусский Красный Крест запустил традиционную новогоднюю кампанию «Ёлка желаний»

Корпуса растут буквально на глазах – в Гродно продолжается строительство новой городской больницы
05 декабря 2024 06:51

Корпуса растут буквально на глазах – в Гродно продолжается строительство новой городской больницы

В Беларуси подходит к завершению этап сбора подписей в поддержку потенциальных кандидатов
05 декабря 2024 06:42

В Беларуси подходит к завершению этап сбора подписей в поддержку потенциальных кандидатов