Создали 22 площадки. Где можно встретить Новый год в Минске?

Новости Беларуси. Минск подводит итоги 2021-го. Год был непростой, но белорусы этого в основном не прочувствовали. Сады, школы строились, зарплаты росли, пособия выплачивались, цены не шокировали, людей лечили, праздники не отменяли, за здоровьем следили, спорт развивали, идеологию поднимали. В этом году представители власти стали еще ближе к людям, в том числе руководители городской администрации, а значит, в этом диалоге задачи и проблемы решались быстрее. О том, чего удалось достичь, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном. Екатерина Забенько, ведущая:

Наша уже полюбившаяся акция «Наши дети» республиканского значения, очень много мероприятий проходят в Минске. Какие считаете самыми масштабными и планируете посетить сами?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Конечно, особняком стоят мероприятия с участием главы государства. Во-первых, это большая честь самому ребенку попасть на одну из таких елок. Это мероприятие во Дворце Республики, туда приглашаются участники, победители олимпиад, и те дети, которым нужно больше внимания уделить. Поэтому это главное, центральное мероприятие. Что касается городских, не могу не выделить так называемую елку председателя горисполкома. Традиционно она проводится в цирке, мы собираем очень много ребят из учреждений образования города. Я бы не стал выделять какое-то одно мероприятие, скажу только, что очень интересно проходят мероприятия под открытым небом. В этом году мы тоже таких две локации определяем. Одна из них – это будет возле Дворца спорта и с мероприятием в новогоднюю ночь. И в Рождество, католическое и православное, мы будем делать мероприятие там. Уже тоже такая практика отработана. Это на площадке нашего Верхнего города для разных категорий, в основном для детей, будет проводиться трижды за день уже непосредственно перед самым Новом годом и после, представление. Это всегда особая сказочная атмосфера, конечно, хотелось бы, чтобы повезло с погодой. Надеюсь, что мы порадуем минчан и каждый житель найдет в этих мероприятиях что-то новое, изюминку, поднимет настроение, которое продлится как можно дольше, ну и весь год.

Екатерина Забенько:

А теперь про изюминку и про настроение. Не могу вас не спросить, меньше недели остается до нового года, как вы в целом оцениваете подготовку города к этому любимому зимнему празднику? Уже, наверное, можно насладиться и иллюминацией, и шикарными елками, которые стоят в центре города. Может быть, сами что-то посетите, получится у вас не только по долгу службы, но и с семьей. Артем Цуран:

Локации, которые будут работать на Новый год, они в каждом районе известны, я тут не буду перечислять адреса. Екатерина Забенько:

22 площадки, наверняка каждый знает, что ближе к дому, кто-то в город поедет.

Артем Цуран:

Однозначно, для того или иного зрителя, человек, который не захочет просто посидеть возле телевизора дома или отдохнуть в новогоднюю ночь, а захочет ее провести более интересно и запоминающейся, он найдет такие площадки и с удовольствием их посетит. Что касается иллюминации, ежегодно мы добавляем новые элементы, в этом году это тоже – символы астрологические. В этом году мы таких сделали две локации. Я думаю, что уже многие жители уже сфотографировались и выставили в соцсетях. Это такой тренд, из года в год мы видим, что нашим минчанам нравится. Что касается своих личных ощущений, у нас такая традиция с семьей есть, мы незадолго до Нового года, буквально в пол-одиннадцатого, вечером 31 числа проезжаем на машине два основных проспекта с иллюминацией, на одной какой-то локации останавливаемся, чтобы сфотографироваться, пройти 10-15 минут накануне самого Нового года. Последние два года это был Верхний город. Может быть, и в этом году будет так же. И, конечно, всех минчан хотелось бы поздравить с наступающим Новым годом, прежде всего пожелать здоровья. Здоровья нашим жителям, семьям в Новый год, чтобы у всех было хорошее, праздничное настроение. Кто вынужден работать, быть на службе, чтобы тоже как можно меньше происшествий случилось, лучше вообще без них, и чтобы Новый год прошел в спокойной семейной домашней обстановке.