Создал новую форму чугуна. Рассказываем о разработке белорусского учёного

Мы вначале на 3D-принтере печатаем мастер-модель, заформовывается в песок, получаются такие чугунные отливки. На пути к совершенству. Михаил Ковалько разработал высокопрочные чугуны с аусферритной структурой. Находка для машиностроения. Теперь закаляться может не только сталь. Идея нового состава пришла после совместного проекта с Египтом. Союз чугуна с медью, молибденом – страшная сила.

Михаил Ковалько, научный сотрудник физико-технического института НАН Беларуси:

Позволяет проводить его термоупрочнение новыми экологически безопасными и регулируемыми методами, то есть получение аусферритной матрицы в чугуне придает ему высокую прочность, твердость, износостойкость и пластичность. Закалка сама регулируется, не используется вредная охлаждающая жидкость. В таких печах чугун расплавляется, затем заливается в форму. Так рождаются лопатки для дробеметных барабанов. Благодаря им детали после литья отлично очищаются от ржавчины и других загрязнений. Вместе с тем поверхность становится более прочной.

Это балка моста, данный продукт получился после дробеструйной обработки. Затем грунтованное изделие идет на механическую обработку, потом на участок сборки, где собираются мосты на все виды погрузчиков, выпускаемые «Амкодором». Ноу-хау взял на вооружение флагман отечественной спецтехники «Амкодор». Пока в деле итальянские лопатки, у белорусских есть все шансы.

На данном этапе производства мы отработали вариант замены, импортозамещения. Лопатки отработали уже 10 рабочих смен, износа пока что на них не видно, будут работать до полного износа, потом мы определим соотношение импортного производства к нашему. Стоимость лопаток в 3 раза дешевле, чем импортное производство, которое нам предоставит физико-технический институт. Михаил Ковалько:

После того, как лопатка отработала свой ресурс, она идет опять на переплав, получается безотходное производство. В списке заинтересованных Лидский литейный механический завод. Тест-драйв показал, что наш аналог не уступает российскому. Себестоимость ниже в 5 раз. Новая форма чугуна хороша и как армирующий материал железобетонных конструкций. В промышленном космосе одни перспективы.

Михаил Ковалько:

Проводятся работы с «Камазом», это шестерник четвертой передачи, она изготовлена на «Камазе» по нашему составу, а тут мы уже занимаемся ее термоупрочнением, а дальше будем представлять на испытания. Из данного чугуна также можно изготавливать коленчатые валы, которые используются в грузовой технике, взамен обычным чугунным, которые обладают более низкой твердостью, прочностью и так далее, это позволит увеличить ресурс работы механизмов и машины в целом. Победа в проекте «100 идей для Беларуси» вдохновила на подвиги. В планах Михаила Ковалько находить новые импульсы в мире металла.