«Было много крови». Как выполняли боевые задания разведчики-мотоциклисты?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Павел Дедков, ученик гимназии №50 Минска:

Николюкин Илья Васильевич – герой моей семьи. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Родился в Тамбовской области, село Полковое. Поступил на службу в 42-м году в городе Тамбов. Был красноармейцем, мотоциклистом-разведчиком. Прадед Илья Васильевич воспоминаниями о войне практически не делился, потому что они были слишком тяжелыми и страшными: как после артиллерийских налетов было много крови, крика и боли.