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«Было много крови». Как выполняли боевые задания разведчики-мотоциклисты?

28 апреля 2022 09:28
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Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

«Было много крови». Как выполняли боевые задания разведчики-мотоциклисты?-1

Павел Дедков, ученик гимназии №50 Минска:
Николюкин Илья Васильевич – герой моей семьи. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Родился в Тамбовской области, село Полковое. Поступил на службу в 42-м году в городе Тамбов. Был красноармейцем, мотоциклистом-разведчиком. Прадед Илья Васильевич воспоминаниями о войне практически не делился, потому что они были слишком тяжелыми и страшными: как после артиллерийских налетов было много крови, крика и боли.

«Было много крови». Как выполняли боевые задания разведчики-мотоциклисты?-4

Павел Дедков:
О своей работе разведчика рассказывал так. На задание выезжали на мотоцикле за линию фронта, на выполнение отводилось определенное время. Двое уходили на операцию, один оставался, ждал других. Ждал до последнего. При любом исходе мотоциклист должен был вернуться на базу вовремя и доложить о результатах операции. По пути попадали под обстрелы. Мой прадедушка Николюкин Илья Васильевич награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Орденом Отечественной войны II степени.

«Было много крови». Как выполняли боевые задания разведчики-мотоциклисты?-7

Павел Дедков:
В мирное время прадедушка работал кузнецом. Со слов мамы, у него были золотые руки. После выхода на пенсию с удовольствием занимался садом и огородом. Любил рыбачить. Обожал детей, особенно, если нужно было их чему-нибудь научить. Возможно, именно поэтому моя бабушка и мама тоже мастерицы. Спасибо героям мое семьи, спасибо героям моей страны.

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# Великая Отечественная война # общество # Павел Дедков # Илья Николюкин # Фотофакт

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