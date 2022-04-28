«Он был смертельно ранен». Школьница нашла сведения о своём прадеде, который ушёл на фронт в 44-м и пропал без вести

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Дарья Музыка, ученица гимназии №14 Минска:
Мой прадед Щуку Иван Петрович был призван на фронт в июне 1944 года Пуховичским военкоматом. В своем последнем письме он написал, что находится на территории Польши, и завтра они идут в бой. А после вестей от него не было. На запросы в Центральный архив Советского Союза и Польский Красный Крест были получены сведения, что он умер от ран 20 августа 1944 года, и захоронен на советском воинском кладбище в Пултуск-Клешево Белостокской области на территории Польши. На основании этого документа фамилию моего прапрадеда внесли в списки на памятнике в Пуховичах.
Я решила самостоятельно изучить биографию и боевой путь своего прадедушки. Так, я нашла подтверждение сведениям о месте его захоронения. Смогла проследить путь дивизии, в которой служил прапрадед. Были найдены карты, боевые донесения. Удалось даже установить оперативную сводку полка прадедушки за тот день, когда он был смертельно ранен. Загрузили на сайт «Память народа» фото моего прадедушки.
Все полученные документы и сведения я показала своей прабабушке. Она смогла больше узнать о последних днях своего отца, что невероятно ее удивило и растрогало. Неважно сколько человеку лет: семь или 87. Ему в любом возрасте дороги родители и память о них. Каждый год мы с семьей посещаем памятник в Пуховичах и возлагаем к нему цветы, тем самым чтим память героев, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны.
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