«Он был смертельно ранен». Школьница нашла сведения о своём прадеде, который ушёл на фронт в 44-м и пропал без вести

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Дарья Музыка, ученица гимназии №14 Минска:

Мой прадед Щуку Иван Петрович был призван на фронт в июне 1944 года Пуховичским военкоматом. В своем последнем письме он написал, что находится на территории Польши, и завтра они идут в бой. А после вестей от него не было. На запросы в Центральный архив Советского Союза и Польский Красный Крест были получены сведения, что он умер от ран 20 августа 1944 года, и захоронен на советском воинском кладбище в Пултуск-Клешево Белостокской области на территории Польши. На основании этого документа фамилию моего прапрадеда внесли в списки на памятнике в Пуховичах.