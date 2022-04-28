Забрал чужое – стал фигурантом уголовного дела. Что делать с утерянными вещами?

Когда шопинг обернулся уголовный делом. Этот неприятный случай произошел в одном из столичных супермаркетов. Посетительница магазина случайно выронила кошелек, другая воспользовалась удачным моментом и забрала находку себе.

Александр Евжик, заместитель начальника ГОМ-1 Заводского РУВД г. Минска: Данная гражданка была установлена. Выйдя из магазина, направившись на остановку, она достала кошелек, посмотрела, что там находится, а там было более 3 000 белорусских рублей, забрала деньги, а кошелек выбросила в мусорку.

Внезапное богатство сыграло злую шутку с главной героиней криминальной сводки. За присвоение утерянного кошелька женщина ответит по всей строгости закона. Хитрому воришке-дебютанту может грозить штраф либо лишение свободы. А чтобы не следовать плохому примеру, помните, чужая вещь – табу.

Александр Евжик:

Если человек находит имущество на улице, данное имущество необходимо вернуть в одно из подразделений милиции либо набрать 102. Кроме этого, можно вернуть любому милиционеру мимо проходящему, либо сотрудникам ГАИ, которые несут службу по охране общественного порядка в Минске.

Когда же вы находите забытый предмет в автобусе, магазине или ресторане, не спешите примерять на себя роль детектива. Доверьтесь профессионалам. Будь-то телефон, дамская сумочка или пара денежных купюр, обратитесь к ответственному должностному лицу этого общественного места, и сообщите о пропаже.