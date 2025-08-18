МАРТ: реальные доходы населения Беларуси увеличились на 10,2 % по сравнению с 2024-м

За первое полугодие реальные доходы населения Беларуси увеличились на 10,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это значит, что после учета инфляции у людей осталось больше денег. Такими данными апеллирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, анализируя ситуацию на потребительском рынке. Ситуация остается управляемой и инфляция не «съедает» наши доходы, отметили в МАРТ. Цены в июле выросли всего на 0,2 %. Значительно подешевели овощи и фрукты.