Лукашенко представлен проект указа по финансовому оздоровлению «АМКОДОРа»

За ближайшие 5 лет сделать туризм национальным проектом и реализовать его экономический потенциал по максимуму! Александр Лукашенко провел сегодня, 18 августа, совещание с руководством Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым вопросом в повестке стало развитие одного из важных направлений экономики – национального туризма. Совмин предложил передать функции регулятора в туристической сфере от Министерства спорта Национальному агентству по туризму, а также переподчинить его правительству. Указ по этому вопросу Президент на момент начала совещания не подписал: прежде глава государства решил поинтересоваться мнением широкого круга специалистов: что сейчас мешает действующему регулятору эффективно управлять отраслью и что изменится с принятием нового документа?

А в конце июня при назначении нового руководителя «АМКОДОРа» (им стал экс-министр промышленности – Александр Ефимов) глава государства обозначил конкретные задачи: вывести предприятие из кризиса, восстановить стабильность и активизировать производство. По этому вопросу правительство также подготовило проект указа, обеспечивающий решение кризисной ситуации.

Проблемы «АМКОДОРа» стали вторым пунктом повестки совещания. Александр Лукашенко неоднократно обращал на них внимание. В апреле во время кадровых решений, когда был назначен новый глава Советского района Минска (на его территории расположено одно из производств компании), Президент прямо указал на ситуацию с предприятием и поручил «привести его в чувство».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я просил подготовить комплексное решение по финансовому оздоровлению «АМКОДОРа». Основные условия простые – сохранить производство, не утратить наработанные компетенции и, главное, защитить трудовой коллектив. Люди ни в чем не виноваты. Тем более люди сильные, грамотные. Но предупредил, что очередной раз перехватить деньги, а потом заявить, что мы их не вернем, не получится.

Сейчас, кстати, не время нам распыляться, пытаясь одномоментно удовлетворить запросы всех потребителей. Надо обеспечить производство самых востребованных и, соответственно, крупносерийных моделей техники. Качество их обеспечить нужно и конкурентоспособность. Но если вы сможете выпускать космические ракеты, ради бога, только за свой счет. Чтобы не зависеть от европейских поставщиков, комплектующих, нужны собственные разработки и рост локализации. Стремиться нужно к 100 %. Я хочу услышать то же самое, как по первому вопросу, что даст указ, опять не придете ли с просьбой. Ну, как сейчас это произошло. Я уже неоднократно отмечал, от практики поддержания штанов нужно избавляться. Бюджетные деньги – деньги народные. У нас есть много, куда вкладывать эти деньги.

Также Александр Лукашенко подробно поинтересовался, что уже сделано правительством и новым руководством «АМКОДОРа» для исправления сложившейся ситуации. И главное – есть ли кардинальные изменения.