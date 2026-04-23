Николайчик: участие в выставке содействует выполнению задачи Президента по наращиванию присутствия в Африке

Юрий Николайчик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве: Выставка ZITF является одной из крупнейших выставок юга Африки. Цифры любят тишину. Тем не менее, участие в этой выставке является очень важным для того, чтобы поддерживать внимание к нам, знакомить местные деловые круги с нами, продвигать помимо традиционной сельскохозяйственной техники новые виды продукции, такие как кабельная продукция, детское питание, фармацевтика. Участие в выставке максимально содействует выполнению задачи Президента по наращиванию присутствия в Африке.

Белорусская продукция пользуется особым спросом в юго-восточной Африке. С учетом потребностей местного рынка на выставке представлены разработки в линейке карьерных самосвалов, грузовой и сельскохозяйственной техники. Сейчас на полях Зимбабве проходят апробацию белорусские тракторы малой мощности – как раз такие нужны мелким фермерам, которых в стране около 35 тысяч.

Андрей Ковшик, водитель-испытатель Минского тракторного завода:

Много фермеров малых, у которых от 6 до 20 гектаров. Им энергонасыщенные большие трактора как бы и дорого, и не нужно. Потому что у них маленькие поля, им негде развернуться, потому что на полях на этих где-то лес, где-то кусты, где-то камни. То есть 311-й сюда бы хорошо вписался. Чисто из-за того, что он делает те же самые функции, что и большой трактор, но он более маневренный.