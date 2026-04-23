Оборонные ведомства Беларуси и Мьянмы подтвердили взаимный интерес к развитию сотрудничества

Полетная программа и дистанционное зондирование Земли – Караник рассказал о планах Беларуси в космической сфере

«Сейчас, во время космической недели, мы разговаривали с представителем «Роскосмоса» о том, чтобы в рамках уже проекта Российской орбитальной станции подготовить совместную экспедицию, где будет представитель Республики Беларусь в составе этой экспедиции».