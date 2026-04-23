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Оборонные ведомства Беларуси и Мьянмы подтвердили взаимный интерес к развитию сотрудничества

23 апреля 2026 10:37
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Оборонные ведомства Беларуси и Мьянмы подтвердили взаимный интерес к развитию сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборонные ведомства Беларуси и Мьянмы подтвердили взаимный интерес к развитию сотрудничества-2

На встрече в Минске стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия, включая экономические аспекты. Визит делегации Министерства обороны Мьянмы нацелен на реализацию положений дорожной карты сотрудничества между странами, подписанной в ноябре 2025 года во время визита в Нейпьидо Президента Беларуси.

Позитивная динамика сотрудничества высокого уровня отвечает национальным интересам государств и подтверждает взаимное доверие между Вооруженными Силами.

Сергеенко принял участие в церемонии инаугурации Президента Мьянмы.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Мьянма

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