Оборонные ведомства Беларуси и Мьянмы подтвердили взаимный интерес к развитию сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оборонные ведомства Беларуси и Мьянмы подтвердили взаимный интерес к развитию сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече в Минске стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия, включая экономические аспекты. Визит делегации Министерства обороны Мьянмы нацелен на реализацию положений дорожной карты сотрудничества между странами, подписанной в ноябре 2025 года во время визита в Нейпьидо Президента Беларуси.
Позитивная динамика сотрудничества высокого уровня отвечает национальным интересам государств и подтверждает взаимное доверие между Вооруженными Силами.
Сергеенко принял участие в церемонии инаугурации Президента Мьянмы.