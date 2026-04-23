В Беларуси идет сезон лесовосстановления! Побывали в Березинском лесхозе и посмотрели, как выращивают саженцы
Лес – настоящее белорусское богатство. Тысячи гектаров, словно необъятное зелено-голубое море, простираются на высоте птичьего полета. Это наш стратегический и ценный ресурс. Его значимость растет с каждым годом, а рациональное использование является важным вопросом. В Березинском лесхозе знают, как грамотно работать с национальным достоянием, сохранять и оберегать природу, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Весна – время, когда природа оживает и готовится к новому циклу жизни. В этот период прибавляется работа у тех, кто неустанно следит за порядком в лесном фонде. Забот немало. Самое время активно дополнить зеленые массивы саженцами, которые готовы переехать из питомника на делянки.
Александр Войтович, начальник лесного питомника Березинского лесхоза:
Основное направление наше – это выращивание лесокультурных пород для создания леса, дополнительно занимаемся разведением и выращиванием декоративного посадочного материала как лиственных, так и хвойных кустарников для обеспечения организаций как столицы, наших местных для озеленения города, также местное население очень активно интересуется такой продукцией.
Ежегодный объем выращивания составляет около 10 миллионов сеянцев и саженцев, которые включают в себя основные лесообразующие породы – это ель, сосна, дуб, ясень, клен, береза, липа. Все, что садится в лес.
Это школьное отделение ели европейской. Скоро молодые саженцы пополнят лесной фонд. Здесь разработана специальная технология для закладки хорошей корневой системы. Садят в основном однолетние и двухлетние сеянцы, а дальше их доращивают до необходимого размера. Это занимает приблизительно 2-3 года.
Рядом строго в ряд саженцы сосны. Также для закладки в лесных массивах. Сейчас самая активная фаза выкопки. Времени не так много. Ежедневно столбик термометра поднимается выше и выше, а высадить молодые растения необходимо до распускания почек. Так они лучше приживутся.
Александр Войтович:
Все, что касается объема выкопки, 200-300 тысяч тонн, используется выкопочная скоба. Для декоративных есть два варианта. Или с открытой корневой системой, то есть классическая лопата. У нас все агрегаты настроены конкретно под вот эту ширину ленты.
Уход комплексный. Применение гербицидов, то есть химпрополки, ручные прополки. Полив, подкормки обязательно.
Подробности в видео.