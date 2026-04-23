В Беларуси идет сезон лесовосстановления! Побывали в Березинском лесхозе и посмотрели, как выращивают саженцы

Лес – настоящее белорусское богатство. Тысячи гектаров, словно необъятное зелено-голубое море, простираются на высоте птичьего полета. Это наш стратегический и ценный ресурс. Его значимость растет с каждым годом, а рациональное использование является важным вопросом. В Березинском лесхозе знают, как грамотно работать с национальным достоянием, сохранять и оберегать природу, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Весна – время, когда природа оживает и готовится к новому циклу жизни. В этот период прибавляется работа у тех, кто неустанно следит за порядком в лесном фонде. Забот немало. Самое время активно дополнить зеленые массивы саженцами, которые готовы переехать из питомника на делянки.

Александр Войтович, начальник лесного питомника Березинского лесхоза:

Основное направление наше – это выращивание лесокультурных пород для создания леса, дополнительно занимаемся разведением и выращиванием декоративного посадочного материала как лиственных, так и хвойных кустарников для обеспечения организаций как столицы, наших местных для озеленения города, также местное население очень активно интересуется такой продукцией. Ежегодный объем выращивания составляет около 10 миллионов сеянцев и саженцев, которые включают в себя основные лесообразующие породы – это ель, сосна, дуб, ясень, клен, береза, липа. Все, что садится в лес.

Это школьное отделение ели европейской. Скоро молодые саженцы пополнят лесной фонд. Здесь разработана специальная технология для закладки хорошей корневой системы. Садят в основном однолетние и двухлетние сеянцы, а дальше их доращивают до необходимого размера. Это занимает приблизительно 2-3 года.